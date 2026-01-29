В Москве зафиксировали третий за январь метеорологический рекорд

Синоптик Татьяна Позднякова отметила, что за двое суток в столице выпало 27 мм осадков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Рекорд по количеству выпавших осадков в третий раз за месяц установлен в Москве, за сутки выпало 14 мм осадков. Всего за двое суток в столице выпало 27 мм осадков, сообщила в своем Telegram-канале синоптик Татьяна Позднякова.

"28 января в Москве состоялся третий в текущем месяце метеорологический рекорд. На [базовой метеостанции Москвы] ВДНХ за сутки выпало 14 мм осадков, а прежний рекорд 1977 года составлял 8,4 мм. В итоге за двое суток в столице выпало 27 мм, что составляет более половины месячной нормы осадков. А с начала месяца выпало на ВДНХ 76,2 мм, или 147% от нормы января. И еще нынешний январь отличился количеством рекордов, за всю историю инструментальных наблюдений отмечено всего два случая , когда в январе было по два дня с рекордным количеством осадков (1970 и 1995 годы)", - написала Позднякова.

Она подчеркнула, что месяц еще не завершен, и может быть повторен рекорд по высоте снежного покрова, для 29 января он составляет на ВДНХ 61 см и принадлежит 1994 году.