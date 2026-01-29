Москвичей призвали пользоваться метро и электричками

По данным ЦОДД, на дорогах 5 баллов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Власти Москвы рекомендовали жителям для поездок пользоваться метро и электричками, т. к. работа рельсового транспорта не зависит от снегопада.

"Из-за снегопада поездка на автомобиле сегодня займет больше времени, чем обычно. Чтобы не переносить или отменять планы, лучше воспользоваться метро, МЦК или МЦД - они не зависят от погоды", - говорится в сообщении в Telegram-аккаунте департамента транспорта.

По данным ЦОДД, сейчас на дорогах 5 баллов. Особенно интенсивное движение - на проспекте Мира в районе дома 209 по направлению в центр; Ленинградском шоссе в районе дома 13, корпус 1 по направлению в центр; внешней стороне МКАД в районе Волоколамского шоссе; внутренней стороне МКАД в районе улицы Поляны; внешней стороне МКАД в районе Косинской эстакады.

Накануне сильный снегопад, продолжающийся с вечера понедельника, стал причиной десятибалльных пробок. Подобный наивысший показатель загруженности магистралей был зафиксирован впервые с начала года.