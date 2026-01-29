Аэропорты Московского региона работают штатно на фоне сильного снегопада

Полеты выполняются по расписанию, сообщили в Минтрансе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Столичные аэропорты - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно, полеты выполняются по расписанию, несмотря на снегопад, сообщили в Минтрансе.

"Столичные аэропорты принимают и отправляют рейсы. Несмотря на продолжающийся аномальный снегопад в Москве и области аэропорты столичного региона Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский работают штатно, полеты выполняются по расписанию", - говорится в сообщении.

Как рассказали в министерстве, во всех четырех авиагаванях дежурят представители Росавиации и Ространснадзора. "Минтранс России держит на особом контроле работу воздушного транспорта в регионе", - отметили там.