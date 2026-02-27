В большинстве регионов России в марте прогнозируют осадки в пределах нормы

Температура воздуха также будет на уровне средних многолетних значений

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Количество осадков в большинстве регионов России ожидается в пределах нормы в марте. Температура воздуха также будет на уровне средних многолетних значений, следует из прогноза Гидрометцентра РФ.

Как следует из прогноза, в европейской части России "месячное количество осадков предполагается на большей части территории около нормы". "В Мурманской области, Архангельской области, Вологодской области, на востоке Ленинградской области и в Карелии - больше нормы; в Астраханской области и Калмыкии - меньше среднего многолетнего количества", - говорится в сообщении.

В большинстве регионов азиатской части страны месячное количество осадков ожидается в пределах средних многолетних значений. Меньше нормы осадки прогнозируются в арктической части Якутии, больше - на юге Таймыра, на севере Хабаровского края, на юге Камчатского края и на Сахалине.

Температура воздуха в марте ожидается также в пределах средних многолетних значений, отклонение от нормы прогнозируется в пределах 1 градуса Цельсия.

Так, в европейской части России на 1 градус ниже нормы ожидается температура в Ненецком автономном округе, Республике Коми и на севере Пермского края, выше - в Псковской, Смоленской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской, Белгородской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму.

На востоке страны температура ниже нормы прогнозируется на большей части Уральского федерального округа, в Омской, Томской, Кемеровской областях, в Туруханском и южных районах Красноярского края. Выше - на севере Хабаровского края, на юге Магаданской области и в юго-восточных районах Якутии.