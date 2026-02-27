В Москве врачи спасли зрение подростку после травмы на тренировке по футболу

Несовершеннолетнего выписали, и он вернулся к тренировкам

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Врачи Морозовской детской городской больницы спасли зрение 14-летнему подростку после тяжелой травмы, полученной на тренировке по футболу. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Москвы.

"Кирилл поступил с серьезной травмой - повреждение роговицы и кровоизлияние в переднюю камеру глаза. Мы сделали все возможное для быстрой диагностики и начала необходимого лечения", - привели в ведомстве слова врача офтальмохирурга Сюзанны Асатрян.

По словам врача, во время футбольной тренировки мяч случайно попал подростку в лицо, что привело к полной потере зрения на поврежденном глазу. Врачи-офтальмологи оперативно провели необходимые обследования, включая УЗИ и компьютерную томографию орбиты глаза, что позволило точно определить характер повреждений.

Через четыре дня подростка выписали. В настоящее время он вернулся к тренировкам, добавили в департаменте.