Рождество Богородицы: смысл и традиции православного праздника

Праздник Рождества Богородицы христиане начали отмечать только к пятому веку. Первыми о нем упоминают Константинопольский патриарх Прокла (439–446 годы) и папа Геласий (492–426 годы). Также о празднике в своих трудах говорили святители Иоанн Златоуст, Епифан и Августин. Изображать на иконах Божью Матерь стали изображать гораздо позже: в X веке. Некоторые древние фрески в храмах Сербии, Украины, России сохранились до наших дней. Иконописцы изображали в центре иконы мать Марии — праведную Анну, а рядом с ней — акушерку, слуг, женщин с дарами в руках, которые пришли поклонится будущей великой святой.