Инфантилизм, невроз, депрессия и другие опасности излишнего контроля за ребенком

Родители все чаще прибегают к новейшим технологиям, чтобы максимально полно следить за жизнью своих детей. Психологи рассказали ТАСС о возможных негативных последствиях такой избыточной заботы

"Умные" часы, GPS-трекеры, мобильные приложения, сервисы по мониторингу социальных сетей — в условиях нехватки времени и напряженного рабочего графика современные родители используют все средства, чтобы в любую минуту знать, где находится и чем занимается их ребенок. Вот только психологи сомневаются, что "электронный" контроль гарантирует безопасность ребенка и способен принести родителю желанное спокойствие.

Излишне опекающий и тревожный родитель лишает ребенка возможности получать жизненный опыт, это может вести к инфантилизму, отказу брать на себя ответственность во взрослой жизни Вячеслав Любимов психолог центра здоровья Verba Mayr

И это лишь одно из возможных негативных последствий чрезмерной опеки, отмечают специалисты, с которыми ТАСС поговорил о границах, которые не должны пересекать даже самые заботливые родители. Контроль в интернете Поводом к новому витку дискуссии о границах контроля за детьми стал запуск некоторое время назад проекта "Родительская опека". Под лозунгом "Лучше мы, чем ФСБ" компания SocialDataHub презентовала систему контроля за детьми в социальных сетях. За весьма умеренную плату родителям обещали полный мониторинг активности их детей в социальных сетях. Критики обвинили разработчиков в создании системы тотальной слежки и нарушении личного пространства детей. В итоге лозунг проекта компания поменяла на более нейтральный: "Сохраним ваших детей", признав, что шутка про ФСБ была неудачной. Но от идеи помощи родителям в контроле за детьми не отказалась.

На эту тему Родители 21,5 тыс. детей в Москве применили удаленный запрет на покупку сладостей в школе

"Нас просто облили грязью, — рассказал ТАСС руководитель SocialDataHub Артур Хачуян. — Люди, которые писали, что мы создали технологию тотальной слежки за детьми, просто не поняли сути. Мы занимаемся аналитикой публичного окружения ребенка. То есть если к несовершеннолетней девочке в друзья добавляется мужик, который лайкает детское порно, — вот это мы отследим и предупредим родителей. А личную переписку детей мы не читаем и не передаем информацию ни в какие органы, там и так уже все, что нужно, есть". Несмотря на критику проекта, немало родителей воспользовались услугами компании: за три месяца на контроле оказались аккаунты 11 тысяч российских подростков. Если ребенок разместил экстремистский пост, выкладывает интимные фотографии или состоит в сомнительных группах, родители получают уведомление. Однако проблемных детей выявилось всего 3%. "Вообще подростков, которые пишут экстремистские посты в соцсетях, гораздо больше, — говорит Хачуян. — Но их родители к нам, видимо, не дошли". Борьба за личное пространство Безусловно, говорят психологи, родители должны в чем-то ограничивать детей, чтобы сформировать у них базовые ориентиры. Без контроля ребенок теряется. "Возникает невротизация, непонимание, что хорошо, что плохо, что можно, что нельзя", — говорит ТАСС профессор кафедры общей и экспериментальной психологии НИУ ВШЭ Ольга Молчанова. Однако в подростковом возрасте для развития личности необходимо больше свободного пространства, и не всем родителям удается соблюсти баланс. "Когда мне было 14 лет, бабушка с дедушкой прочитали мой дневник — это было настоящее крушение мира, — вспоминает психолог Дарья Соколова. — Люди, которым я доверяла, которые говорили мне, что нехорошо подслушивать и подглядывать, прочитали дневник и еще что-то стали мне высказывать. Я тогда просто ушла из дома".

Когда ребенок узнает, что за ним следят, он теряет доверие. В результате он либо замыкается, либо начинает бунтовать, защищая свои границы Дарья Соколова психолог фонда "Родительский мост"

Сейчас Дарья работает в фонде "Родительский мост", который помогает взрослым наладить отношения с приемными детьми. "Когда ребенок узнает, что за ним следят, он теряет доверие. В результате он либо замыкается, либо, как я в 14 лет, начинает бунтовать, защищая свои границы", — объясняет психолог возможные негативные последствия жесткого контроля со стороны родителей. Специалисты отмечают, что современный школьник и так находится под серьезной дистанционной опекой: родители имеют доступ к электронным дневникам, могут контролировать, когда ребенок заходит в школу и выходит из нее. Недавно у мам и пап появилась новая опция контроля. В 90% школ дети покупают еду в столовой по электронной карте "Москвенок". Теперь родители могут установить запрет на покупку по карте определенных продуктов, например шоколадных конфет, газировки или даже бутербродов с ветчиной. Подобной возможностью с начала года воспользовались более 21 тысячи родителей. Однако попытка технически "запрограммировать" ребенка на правильное питание может привести к обратному эффекту.

Описание Электронные браслеты "Москвенок" © Михаил Джапаридзе/ТАСС

"Не стоит забывать давнюю истину: все, что запрещается, будет пробоваться, — говорит Дарья Соколова. — Технические методы запрета только спровоцируют детей на ложь, они придумают выход: Вася купит Пете обед, а Петя Васе — чипсы в магазине". Вводя в воспитание своих детей механические запреты, взрослые должны быть готовы и к тому, что они сами создадут новый характер психологических отношений с ребенком — механический. "Вы превращаете ребенка в объект, с которым будто бы нельзя разговаривать, — поясняет детский и семейный психолог, гештальт-терапевт Александра Саницкая. — Он это видит и отвечает тем же, становится нечувствителен к их переживаниям". Доверие — лучший гарант безопасности ребенка Психологи уверены: активное использование дистанционных методов контроля может быть отражением проблемы в семье, поводом задуматься, все ли нормально в отношениях родителей и детей.

Когда вы решаетесь на электронный контроль, подумайте, почему вы не верите, что ребенок сам скажет вам правду. Если вы уже рассказали подростку о рисках в соцсетях, почему вы думаете, что он захочет идти на риск? Вы считаете своего ребенка глупым? Почему вы не можете открыто спросить у него, кто добавился к нему в друзья? Александра Саницкая детский и семейный психолог

Опрошенные ТАСС специалисты сходятся во мнении: знание того, почему ребенок хочет купить шоколадку, кому он хочет ее купить или почему он прогулял урок, даст родителю больше, чем введение технического запрета. "Моя практика показывает, что дети обходят технический контроль, — говорит Саницкая. — А в курсе событий оказываются те родители, которым дети сами рассказывают о своей жизни". С ней согласна Дарья Соколова: "Чем лучше контакт с ребенком, тем меньше его надо проверять. Установить приложение проще, чем общаться с ребенком. Но найти часик вечером, чтобы попить с подростком чай, может даже самый занятой родитель. И говорить при этом надо не про уроки и оценки, а о его переживаниях, о том, что ему вообще интересно в жизни".

На эту тему Родители школьников Москвы смогут получать информацию о снижении успеваемости на телефон

Профессиональный и родительский опыт Марины Левиной подтверждает, доверие — главный гарант безопасности подростка. Более 20 лет она возглавляет фонд "Родительский мост", а также является матерью 11 кровных и приемных детей, которым сейчас от 10 до 38 лет. "За это время были разные ситуации, в том числе и сложные, но дети всегда знали, что я рядом, что бы ни произошло, — говорит Левина. — Ситуация в обществе действительно тревожная, опасностей много, но любые опасности и проблемы важно открыто обсуждать в семье". Другой важный момент — интересная жизнь внутри семьи и живое общение близких. Так, большая семья Левиной использует технологии на благо родственным отношениям. "У нас есть чат "Семейные болтушки", где мы все в течение дня можем общаться, скидывать фотографии, делиться впечатлениями", — рассказывает Марина Левина. "Отношения близких людей и поведение другого человека изначально регулируются через чувства друг к другу, через коммуникацию, — объясняет Александра Саницкая. — И когда мы говорим о том, что нас беспокоит, близкий человек старается это учитывать, чтобы не делать нам плохо". Чем еще опасен тотальный контроль Некоторые современные родители применяют средства технического контроля за детьми уже с детского сада. "Полгода назад мы столкнулись с массовым явлением: дети приходили в сад с "умными" часами", — рассказывает ТАСС психолог сети частных детских садов "Интересный детский сад" Виттория Филинова. Устройство позволяет родителям подключаться и слышать, что происходит вокруг ребенка. "Умные" часы в саду быстро запретили. По словам воспитателей, дети становились более тревожными, а некоторые пытались решить свои проблемы, призвав на помощь родителя: "Не хочу идти на занятие, пусть мама поможет". "Детский сад — замкнутая система со своими правилами, которые помогают взаимодействовать, развиваться и решать задачи этого периода, — говорит Филинова. — Когда третья сила напрямую вмешивается в отношения ребенка с воспитателями и сверстниками, ребенок не получает навыков самостоятельного общения с людьми". В группе риска оказываются дети из семей, где мамы заняты только их воспитанием и домом, где родителям свойственна повышенная тревожность или где один из родителей привык быть все контролирующим "главой клана".

По мнению Дарьи Соколовой, иногда, повзрослев, такие люди настолько не чувствуют себя взрослыми, что могут отказаться от рождения собственных детей. С другой стороны — люди, чьи родители выбирали контроль в ущерб теплым отношениям, испытывают сложности в выстраивании доверительного общения с окружающими, отсюда — депрессии, чувство одиночества. Иногда гиперопека отражается непосредственно и на физическом развитии ребенка. "У детей тревожных родителей встречается задержка речевого развития, от которой нужно избавляться не в кабинете логопеда, а с помощью психолога", — пояснила Саницкая.

В ситуации тотального контроля родитель всегда "преследователь". Ребенку отведена роль "жертвы". Он должен отчитываться, объясняться Вячеслав Любимов психолог центра здоровья Verba Mayr