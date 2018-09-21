Русский "Титаник" XIX века: история гибели корабля "Лефорт" в Балтике

22 сентября 1857 года у острова Гогланд в Балтийском море затонул один из последних русских парусных кораблей, унеся жизни 826 человек. ТАСС рассказывает о причинах трагедии

Маринист Иван Айвазовский часто писал волнующееся, бурное море — глядя на его картины, хочется отступить на несколько шагов: кажется, тонны воды вот-вот хлынут с холста на зрителей. Но среди них есть другая, которая заставляет застыть, вытянуться в струнку, понизить голос — на ней изображены души людей, поднимающиеся в небо с тонущего корабля. Одно из самых впечатляющих полотен Айвазовского много лет считалось идеологически вредным и хранилось в запасниках, только недавно оно стало достоянием общественности и теперь находится в собрании Центрального военно-морского музея. Событие, вдохновившее великого художника написать эту картину, в середине XIX века потрясло Россию — произошла катастрофа, которая вплоть до крушения парома "Эстония" в 1994 году оставалась крупнейшей из случавшихся в Балтийском море в мирное время. Находка Балтийское море — настоящее подводное кладбище: во Вторую мировую войну здесь погибли сотни подлодок и кораблей. Большинство из них до сих пор не найдено, хотя поиски ведутся регулярно. Одну из затонувших при форсировании немецкого минного заграждения лодок, Щ-320, в 2013 году отправилась искать экспедиция международного подводного поискового проекта "Поклон кораблям Великой Победы" под руководством Константина Богданова.

Команда прочесывала место, где, по расчетам экспедиции, могла затонуть подлодка, когда вдруг на гидролокаторе появился неизвестный объект размерами около 60 метров в длину и 15 — в ширину. "Мы спустились к этому объекту на глубину 68 метров. Когда увидели корабль, то сразу поняли, что это "Лефорт", — рассказывает Константин Богданов. — Это трехмачтовый корабль, там сохранились мебель, посуда. На палубе останки людей. Его искали более века, и вот совершенно случайно на него наткнулись мы". Найти корабль в таком хорошем состоянии для исследователя — огромная удача. К кораблю было совершено более 40 погружений, на палубах и в трюмах "Лефорта" провели видеосъемку, чтобы попытаться ответить на вопрос: что же случилось с кораблем более полутора века назад. Рядовой "Лефорт" 84-пушечный корабль "Лефорт", названный в честь сподвижника Петра I, генерал-адмирала Франца Лефорта, был одним из последних парусных военных судов России. Его построили в 1835 году. Корабль был линейным, то есть отличался большим количеством артиллерийских орудий по борту и предназначался для ведения боевых действий в линию в составе эскадры. Размеры корабля были скромными — всего 58,3 метра. Для сравнения: крейсер "Аврора" имеет длину 127 метров, а затонувший "Титаник" поражал современников длиной в 269 метров. При этом "Лефорт" мог взять на борт более 800 человек (экипаж "Авроры" при этом составлял 570 человек, а "Титаник" ушел в первый и последний рейс с 2224 пассажирами на борту).

84-пушечные парусные линейные корабли середины XIX века. Именно к этому типу относился и "Лефорт" © Виртуальный музей корабля "Лефорт"

Корабль часто выходил в практические плавания в Балтийском море, в 1836 году на Кронштадтском рейде принимал участие в церемонии встречи Балтийским флотом ботика Петра I, в 1848–1850 годах совершил экспедицию в датские воды. "Лефорт" ни разу за свою историю не участвовал в бою, хотя и стоял в готовности на рейде при обороне Кронштадта во время Крымской войны в 1853–1856 годах. К тому времени на смену парусным кораблям стали приходить корабли с паровыми двигателями, но парусники еще продолжали ходить в составе Балтийского флота. Гибель С 1856-го и до своей гибели в 1857 году "Лефорт" перевозил войска и грузы между Кронштадтом и Ревелем (современным Таллином). В конце лета 1857 года генерал-адмиралом, великим князем Константином Николаевичем было принято решение перевести Вторую флотскую дивизию, в которую входил и "Лефорт", на зимовку в Кронштадт. Переход был заурядным, никаких сложностей не предвиделось. К тому же капитан "Лефорта" Александр Кишкин отлично знал Балтийское море и Финский залив.

Бухта у острова Гогланд © Личный архив Константина Богданова

9 сентября по старому стилю корабль "Лефорт" вышел с попутным ветром из Ревеля в составе эскадры 84-пушечных кораблей "Императрица Александра" и "Владимир". Эскадра взяла на борт не только военных, но и их семьи. Среди пассажиров "Лефорта" было 12 офицеров, 763 матроса, 53 женщины и 17 детей. Там же находилась и жена капитана с девочками-племянницами. Возле острова Родшхер в Финском заливе погода посвежела, корабли чуть подобрали паруса, но продолжали идти на довольно высокой скорости в 11 узлов — это примерно 20 километров в час.

Вечером корабли прошли створы маяков возле острова Гогланд, погода стала портиться: ухудшилась видимость, усилился ветер. Контр-адмирал Нордман, который командовал эскадрой, приказал лечь в дрейф и оставаться на одном месте до рассвета, надеясь, что ветер стихнет. Корабли накрывало снежным шквалом, а ветер постепенно сносил их к югу. К утру эскадра оказалась чуть севернее острова Тютерс. Нордман приказал повернуть "через фордевинд" — то есть взять курс попутного ветра. Корабли стали поворачивать: на корабельных часах было семь часов двадцать три минуты. Но налетевший шквал вдруг опрокинул "Лефорт" на левый бок.

"Гибель корабля "Лефорт". Иван Айвазовский,1858 год © Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург

Позже в объяснительной записке командующий эскадрой контр-адмирал Нордман писал: "Крен был ужасный; марса-шкоты все отданы; надо было ожидать, что мачты слетят. Корабль, так сказать, утвердился в этом положении, наклоняясь все более и более. И едва мы привели на левый галс, "Лефорт" опрокинулся и через несколько мгновений его не стало. С благоговением, сотворив крестное знамение, смотрели мы на место, где несколько минут перед сим был еще корабль, как вдруг он всем правым бортом поднялся на волнении, но вслед за сим исчез и погрузился на дно". Нордман отдал приказ оставшимся двум кораблям встать на якорь и велел искать людей с "Лефорта", надеясь найти выживших, но поиски были безрезультатны. Корабли простояли на якоре около двух суток, пока к ним на помощь не подошли параходы и не отбуксировали их в Кронштадт. Причины Через несколько дней после гибели "Лефорта" решением императора Александра II была создана комиссия по расследованию причин трагедии под председательством вице-адмирала Румянцева. Несколько человек из команды "Лефорта", которые остались в Ревеле и готовили корабль к отплытию, рассказали, что накануне "Лефорт" был в полном порядке, бочки в трюме, использовавшиеся в качестве необходимого балласта, были заполнены водой, орудия тщательно закреплены, багаж пассажиров, как и положено, лежал в носовой части, иллюминаторы были в исправности. То есть никаких причин, которые могли бы привести к смещению центра тяжести на корабле или повреждению бортов, не было.

© Виртуальный музей корабля "Лефорт"

Однако в ходе расследования выяснилось, что в 1856 году капитан "Лефорта" Кишкин считал необходимым проконопатить его, так как "всюду поступала вода". Это могло быть связано с тем, что тяжелые грузы — а именно лес, — которые перевозил последние свои годы корабль, вдвое превышавшие вес корабельной артиллерии, могли ослабить связи "Лефорта", попросту "разболтать" его, особенно подводную часть, а это могло стать причиной течи даже при небольшом волнении на море. В ревельском порту подтвердили, что все требования капитана были выполнены. Комиссия пришла к выводу, что у корабля была должная осадка и что один только порыв сильного ветра не мог перевернуть судно. Так и не удалось выяснить, как именно перевернулся "Лефорт", — ведь в этот момент два других корабля совершали поворот и находились в миле от "Лефорта". Однако свидетельства очевидцев сходились в том, что корабль погружался в воду с большим креном на нос. Комиссия выдвинула несколько версий случившегося. Одна из них: вода хлынула в негерметичные портовые ставни, а капитан не заметил вовремя прибывание воды на подветренной стороне борта. Самая большая течь, вероятно, была в носовой части корабля.

© Виртуальный музей корабля "Лефорт"

Другая версия говорила о том, что у "Лефорта", возможно, оторвало руль и он потерял управление. Еще одна предположила, что все же балласт корабля был недостаточным: вскоре после катастрофы аналогичный 84-пушечный корабль "Орел" едва не опрокинулся во время шторма и был спасен только благодаря искусству капитана. Позже выяснилось, что у корабля был недостаточный балласт. После того как балласт увеличили, судно ходило без нареканий. Возможно, неправильная загрузка "Лефорта" вызвала недостаточную остойчивость, то есть способность судна держать равновесие на воде. Точную причину трагедии не удалось установить до сих пор. Подводный музей Сейчас корабль лежит на глубине 68 метров. Построенный из лиственницы, он хорошо сохранился благодаря холодной и не очень соленой воде. Но вопрос о подъеме его на поверхность сейчас не стоит: во-первых, это очень дорого, во-вторых, по словам руководителя экспедиции "Поклон кораблям Великой Победы" Константина Богданова, который и обнаружил "Лефорт" в 2013 году, поднять его, не разрушив корпус судна, невозможно. "Вода Балтийского моря — отличный консервант, в котором судно может пролежать еще не одну сотню лет, — говорит Константин. — К тому же не стоит забывать, что "Лефорт" стал огромной братской могилой. Поднимать корабль — значит, тревожить останки погибших. Президент России Владимир Путин предложил создать виртуальный музей, используя качественные фотографии корабля и видеоматериалы".

© Виртуальный музей корабля "Лефорт"