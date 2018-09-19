{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
5 карточек

Говорят, интернет может "сломаться". Почему и правда ли это?

© Юрий Смитюк/ТАСС
Корпорация ICANN готовится поменять криптографические ключи, которые защищают доменные имена интернета. ТАСС — о том, что это значит и как затронет обычных пользователей

Что происходит?

?

Обновление криптографических ключей назначено на 11 октября 2018 года.

Эту замену будет производить американская корпорация ICANN, которая управляет доменными именами и IP-адресами. Компания заранее предупредила об угрозе снижения скорости работы интернета и утраты доступа к сайтам, если провайдеры не подготовятся к обновлению. Поэтому сейчас пользователи во всем мире обеспокоены тем, что сеть будет работать с перебоями.

Что такое криптографические ключи?

?

Это система защиты доменных имен интернета (DNS).

"Каждый раз, когда мы открываем какой-либо сайт, наш интернет-провайдер (это фирма, предоставляющая услуги связи, как "Ростелеком", МТС, "Мегафон" — прим. ТАСС) обращается во всемирную базу данных DNS. Можно сравнить ее с огромной телефонной книжкой. Он забирает оттуда адрес и отдает нам. Все происходит автоматически и незаметно для потребителя, — рассказывает Михаил Анисимов, специалист Координационного центра национального домена сети интернет. — Ответы, которые провайдер для нас получает, подписаны криптографическими ключами: их два, они выполняют роль пароля. Эти ключи повышают надежность и целостность системы DNS".

Зачем эти ключи нужно менять?

?

Это вопрос кибергигиены.

Как обычным пользователям для безопасности рекомендовано время от времени менять пароли от почты, аккаунтов от соцсетей и банковских приложений, так и в системе DNS нужно менять ключи, чтобы точно знать, что они не попали в руки посторонних.

И как часто нужна замена?

?

Криптографические ключи как способ защиты системы DNS появились в 2010 году.

По задумке, обновление должно происходить раз в пять лет. В 2016 году ICANN объявила о подготовке к замене ключей, но несколько раз переносила сроки из-за низкой готовности провайдеров. Сейчас, как считают в корпорации, время обновлений пришло.

Стоит ли ожидать перебоев в работе интернета? Правда, что какие-то сайты будут недоступны?

?

"По нашей оценке, интернет может перестать работать у малого количества пользователей — не более 0,04% во всем мире", — говорит Михаил Анисимов.

"Пользователи в России не заметят никаких изменений", — считает Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей.

По словам технического директора ICANN Давида Конрада, можно утверждать, что где-нибудь в мире есть как минимум несколько операторов, не готовых к смене ключа, но даже при этом худшем сценарии они смогут исправить проблему с помощью настройки нужных технических параметров. И у их пользователей восстановится возможность связи с DNS.

Анастасия Степанова, Константин Крашенинников

Путин принял участие в освящении закладного камня Главного храма Вооруженных сил РФ
После завершения церемонии президент проведет заседании Военно-промышленной комиссии
Читать полностью