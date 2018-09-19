Говорят, интернет может "сломаться". Почему и правда ли это?

"По нашей оценке, интернет может перестать работать у малого количества пользователей — не более 0,04% во всем мире", — говорит Михаил Анисимов.

"Пользователи в России не заметят никаких изменений", — считает Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей.

По словам технического директора ICANN Давида Конрада, можно утверждать, что где-нибудь в мире есть как минимум несколько операторов, не готовых к смене ключа, но даже при этом худшем сценарии они смогут исправить проблему с помощью настройки нужных технических параметров. И у их пользователей восстановится возможность связи с DNS.