Говорят, интернет может "сломаться". Почему и правда ли это?

Что происходит?
Обновление криптографических ключей назначено на 11 октября 2018 года.
Эту замену будет производить американская корпорация ICANN, которая управляет доменными именами и IP-адресами. Компания заранее предупредила об угрозе снижения скорости работы интернета и утраты доступа к сайтам, если провайдеры не подготовятся к обновлению. Поэтому сейчас пользователи во всем мире обеспокоены тем, что сеть будет работать с перебоями.
Что такое криптографические ключи?
Это система защиты доменных имен интернета (DNS).
"Каждый раз, когда мы открываем какой-либо сайт, наш интернет-провайдер (это фирма, предоставляющая услуги связи, как "Ростелеком", МТС, "Мегафон" — прим. ТАСС) обращается во всемирную базу данных DNS. Можно сравнить ее с огромной телефонной книжкой. Он забирает оттуда адрес и отдает нам. Все происходит автоматически и незаметно для потребителя, — рассказывает Михаил Анисимов, специалист Координационного центра национального домена сети интернет. — Ответы, которые провайдер для нас получает, подписаны криптографическими ключами: их два, они выполняют роль пароля. Эти ключи повышают надежность и целостность системы DNS".
Зачем эти ключи нужно менять?
Это вопрос кибергигиены.
Как обычным пользователям для безопасности рекомендовано время от времени менять пароли от почты, аккаунтов от соцсетей и банковских приложений, так и в системе DNS нужно менять ключи, чтобы точно знать, что они не попали в руки посторонних.
И как часто нужна замена?
Криптографические ключи как способ защиты системы DNS появились в 2010 году.
По задумке, обновление должно происходить раз в пять лет. В 2016 году ICANN объявила о подготовке к замене ключей, но несколько раз переносила сроки из-за низкой готовности провайдеров. Сейчас, как считают в корпорации, время обновлений пришло.
Стоит ли ожидать перебоев в работе интернета? Правда, что какие-то сайты будут недоступны?
"По нашей оценке, интернет может перестать работать у малого количества пользователей — не более 0,04% во всем мире", — говорит Михаил Анисимов.
"Пользователи в России не заметят никаких изменений", — считает Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей.
По словам технического директора ICANN Давида Конрада, можно утверждать, что где-нибудь в мире есть как минимум несколько операторов, не готовых к смене ключа, но даже при этом худшем сценарии они смогут исправить проблему с помощью настройки нужных технических параметров. И у их пользователей восстановится возможность связи с DNS.
Анастасия Степанова, Константин Крашенинников