Новый полигон для приема 400 тыс. тонн мусора откроют в Казани до конца года

КАЗАНЬ, 13 сентября. /ТАСС/. Новый полигон для приема 400 тыс. тонн мусора появится в Казани до конца 2018 года, сообщила пресс-служба мэрии города.

"Вырыт котлован, произведена трамбовка грунта, обустроен противофильтрационный экран из геотекстиля и геомембраны, предназначенный для предотвращения стоков в грунтовые воды, производится обратная засыпка, которая защитит геомембрану. Общая площадь полигона вместе с инфраструктурой составляет свыше 23 га с санитарной зоной порядка 150 га. Все строительно-монтажные работы планируется завершить к 1 ноября, а ввести объект в эксплуатацию - в декабре", - говорится в сообщении.

Новый полигон рассчитан ориентировочно на шесть лет использования при условии, что в год будет производиться захоронение порядка 400 тыс. тонн мусора. Накануне объект посетил мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, жителям города нужно активнее взяться за сортировку отходов, чтобы в будущем захоронение мусора в Казани было сведено к нулю.

"Пока единственный вариант - это сортировка, чтобы как можно меньше мусора попадало сюда, а больше на вторсырье. Второй выход - это нулевое захоронение", - отметил он.

Для решения проблемы с отходами в пригороде Казани планируется построить мусоросжигательный завод. Строительство должно начаться в этом году, однако против него выступали активисты, по мнению которых, предприятие будет негативно влиять на экологию республики.

Строительство мусоросжигательного завода по технологии японско-швейцарской компании Hitachi Zosen Inova планируется начать в этом году. Оно будет вестись в рамках приоритетного проекта "Чистая страна". Его проектная мощность - 550 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год. Ориентировочная стоимость строительства завода - порядка 20 млрд рублей, объем захоронения отходов в Татарстане при строительстве завода к 2022 году уменьшится на 30%.