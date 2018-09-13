Власти Петербурга считают реальной перспективой введение туристического сбора в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга считают возможным введение туристического сбора с января 2020 года, сообщил ТАСС председатель комитета финансов города Алексей Корабельников, отметив, что предложения городского правительства находятся на рассмотрении в Министерстве финансов и Министерстве культуры России.

"Введение туристского сбора будет зависеть от скорости принятия решений на федеральном уровне. Наиболее реалистичный срок - 1 января 2020 года. Такая отсрочка даст органам власти возможность детально проработать параметры сбора, подготовить необходимую правовую базу", - сказал Корабельников.

Глава комитета отметил, что окончательного решения по срокам введения сбора и его размерам на данный момент не принято. "Предполагается, что туристский сбор будет взиматься с гостей города как плата за пользование городской инфраструктурой. При этом, будет предусмотрен ряд льготных категорий, которые будут полностью освобождены от обложения сбором, ставка сбора может быть дифференцирована в зависимости от сезона, категории и вида объекта размещения, прочих параметров", - сказал Корабельников.

По предложению петербургских властей, налоговая ставка на первом этапе не должна превышать 2% от стоимости проживания. При этом предлагается оставить регионам право снижать ставку налога вплоть до нулевой, чтобы он не оказал существенного влияния на туристическую отрасль, но создал дополнительный источник для финансирования мероприятий, направленных на развитие культуры и туризма. Ранее Корабельников в качестве справедливого размера туристического сбора называл 1-2% от стоимости проживания на фоне европейских вариантов, достигающих 5%.

Реакция туристической отрасли

Председатель комитета по развитию туризма Петербурга Евгений Панкевич назвал введение туристического сбора общемировой практикой, которая давно и успешно применяется в разных городах. "Мы всегда поддерживали эту идею, и в данный момент мы прорабатываем этот вопрос с туротраслью. <…> Мы считаем логичным, что полученные средства пойдут на развитие туризма и туристической инфраструктуры города", - сообщил Панкевич в ответе на запрос ТАСС.

В качестве примера он привел ряд туристических городов мира: в Риме туристы платят от 3 до 7 евро в сутки, в зависимости от уровня жилья, в Вене - 3,02% от цены жилья за ночь, в Лос-Анжелесе - 14% от стоимости жилья.

Представители туристической отрасли настороженно отнеслись к инициативе и предложили не спешить с введением сбора. Руководители Северо-Западного регионального отделения Российского союза туриндустрии и регионального филиала Российской гостиничной ассоциации направили обращение губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, в котором предложили организовать широкое обсуждение вопроса с представителями туриндустрии, ввести туристический сбор не ранее января 2022 года и обеспечить целевое расходование полученных доходов на туристическую инфраструктуру. Среди предложений также есть введение турсбора только в отношении иностранных туристов и возможность отмены его в низкий сезон.

Туристическая отрасль является одним из приоритетов в развитии экономики Санкт-Петербурга. По итогам прошлого года пятимиллионный город посетили 7,5 млн туристов, а прогноз на текущий год составляет свыше 8 млн человек. Ранее губернатор Георгий Полтавченко в интервью информагентствам заявлял о готовности Петербурга войти в число пилотных регионов по внедрению туристического сбора, размер которого должен быть необременительным для гостей.