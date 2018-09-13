В Волгограде до конца года откроется первая социальная прачечная

ВОЛГОГРАД, 13 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Волгоградские общественники на средства гранта Росмолодежи в размере 100 тыс. рублей приступили к реализации проекта по открытию в городе первой социальной прачечной самообслуживания. Такого соцобъекта для студентов и малоимущих горожан в Волгограде еще нет, открыть его планируется до конца года, сообщила в четверг ТАСС автор проекта Ольга Ерохина.

Как уточнили ТАСС в комитете образования, науки и молодежной политики региона, Ерохина была одной из участниц молодежного образовательного форума Южного федерального округа "Волга", который прошел под Волгоградом в конце августа. Одной из главных особенностей форума стал грантовый конкурс Росмолодежи, на который участники представили социально значимые проекты. Из 11 грантов девять получили волгоградские молодежные активисты, среди которых и проект Ерохиной о создании в Волгограде социальной прачечной.

"В том, что социальная прачечная, первая и пока единственная в городе-миллионнике Волгограде, будет востребована, сомнений нет - одна стирка белья здесь будет стоить около 60 рублей. Наши клиенты - это многодетные, малоимущие семьи, студенты вузов и колледжей, туристы. Планируем до конца года социальную прачечную открыть",- сказала Ерохина.

По ее словам, в настоящее время участники проекта подыскивают подходящее помещение, скорее всего оно будет в самом центре Волгограда вблизи общежитий педагогического и технического университетов. "В этих общежитиях проживает в общей сложности более 4 тыс. человек, и ни в одном из корпусов не предусмотрена прачечная. Уверена, что студенты, студенческие семьи и станут наши первыми клиентами", - отметила собеседница.

Она подчеркнула, что в помещении социальной прачечной будет создана коворкинг-зона. Пока идет большая стирка, здесь будет организовано место для отдыха и общения, проводиться экологические уроки. Активисты намерены установить здесь пункт приема использованных батареек и "Шкаф добра", куда любой человек может принести ненужные ему вещи, а любой нуждающийся взять их себе бесплатно - одежду, канцтовары, книги. После завершения финансирования из средств гранта планируется, что проект выйдет на самоокупаемость.