Казанская медицинская академия поможет повысить качество медуслуг в Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 14 сентября. /ТАСС/. Ульяновские власти подписали соглашение о сотрудничестве с Казанским филиалом Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения РФ. Сотрудничество предполагает обмен лучшим опытом для повышения качества медицинских услуг в регионе, говорится в пятницу в сообщении, распространенном пресс-службой министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия региона.

"Для обмена лучшим опытом и повышения качества оказания ульяновцам медицинской помощи региональный Минздрав наладит взаимодействие с Казанской государственной медицинской академией (КГМА). <…> В ходе рабочего визита в Ульяновскую область делегации КГМА-филиала Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Министерства здравоохранения РФ - во главе с директором Рустемом Хасановым подписано соглашение о сотрудничестве и разработан план дальнейшего взаимодействия", - отмечается в сообщении.

По словам министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Сергея Панченко, сотрудничество позволит повысить эффективность реализации в регионе национального проекта "Здравоохранение". "Перед нами стоит задача внедрить передовой опыт самой организации системы оказания медицинской помощи. В ходе совместной работы с коллегами из Казани повышенное внимание мы уделим вопросам лечения детей и пациентов с онкологическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания", - приводят слова министра в его пресс-службе.

Панченко добавил, что в регионе будет создана программа мероприятий по повышению доступности и качества оказания медицинской помощи. Специалисты министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия региона подготовят сводный анализ демографических показателей, а также предложения по первоочередным шагам. На базе медицинского информационно-аналитического центра Ульяновска будет проводиться мониторинг и анализ показателей заболеваемости и смертности населения.

Для совместной работы в регионе будет создан проектный офис. Директор Казанской государственной медицинской академии, член-корреспондент РАН Рустем Хасанов отметил, что в него войдут профильные главные внештатные специалисты Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия региона и руководители медучреждений Ульяновской области, а также заведующие кафедрами Казанской медицинской академии.

"Уже сейчас можно сказать, что в корректировке нуждается процесс проведения диспансеризации, которая является главным инструментов раннего выявления ряда заболеваний. Также мы рассмотрим возможность подключения к работе вузов-партнеров Минздрава", - приводят слова Хасанова в пресс-службе.