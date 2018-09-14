Волонтерский проект на базе фельдшерско-акушерских пунктов стартует в регионах России

ТАСС, 14 сентября. Волонтерские команды при поддержке правительства проведут профилактические просветительские акции в малых населенных пунктах, оснащенных ФАПами (фельдшерско-акушерскими пунктами). Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

"Проект по улучшению условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов "#ДоброВСело" направлен на повышение уровня жизни в муниципальных образованиях и обеспечение доступности медицинских услуг для населения", - говорится на портале.

Волонтерские команды, в состав которых войдут, в том числе и медики, будут выезжать в малые населенные пункты, оснащенные ФАПами, для проведения профилактических и просветительских акций. Организаторы проекта собираются навести порядок в помещениях ФАПов, а также и на прилегающих территориях. Также по заявлениям организаторов проекта, сельские граждане смогут проверить свое здоровье при помощи высокотехнологичного оборудования на базе мобильных центров. Диагностику проведут врачи сразу нескольких специальностей, в том числе терапевты, эндокринологи, онкологи и офтальмологи.

Сообщается, что помимо всего прочего добровольцы проведут спортивно-оздоровительные мероприятия и мастер-классы по вопросам профилактики и ведения здорового образа жизни для всех желающих.