Украинский митрополит в Винницкой области запретил общаться с экзархами Константинополя

ТАСС, 14 сентября. Митрополит Тульчинский Ионафан, который управляет епархией в Винницкой области Украины, запретил духовенству и мирянам взаимодействовать с посланниками Константинопольского патриархата. Об этом говорится в циркулярном письме - его распоряжении, распространенном в пятницу.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Синода в Москве отметил, что представители Константинополя - экзархи, которые были назначены "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине", уже прибыли на Украину.

"В связи с тем, что пребывание и деятельность двух экзархов (представителей), назначенных Константинопольским патриархом Варфоломеем на Украину с целью организации т. н. "независимой украинской церкви" не были согласованы ни с предстоятелем Русской православной церкви патриархом Кириллом, ни с предстоятелем Украинской православной церкви митрополитом Онуфрием, во избежание соблазнов кривотолков, опасностей возникновения волнений или конфликтов всякое общение с прибывшими экзархами всему епархиальному духовенству и благочестивым мирянам не благословляется", - говорится в циркулярном распоряжении митрополита Иоанафана.

В пятницу Синод Русской православной церкви принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по-прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.