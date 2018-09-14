УПЦ КП: просившие об автокефалии для Украины архиереи должны избрать единого предстоятеля

КИЕВ, 14 сентября. /ТАСС/. Архиереи, обратившиеся к патриарху Константинопольскому Варфоломею о даровании автокефалии Украинской православной, должны будут избрать единого предстоятеля. Именно он, как заявил в пятницу пресс- секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) архиепископ Евстратий Зоря, должен будет получить томос со стороны Константинополя.

"На основании подготовительной работы, которая была проведена в Киеве собирается Собор, в котором участвуют все те архиереи, о которых я сказал (из автокефальной церкви, из Киевского патриархата и те, около десяти, из Московского патриархата, которые обратились к Вселенскому патриарху), и принимают решение о том, что все мы уже составляем единую церковь", - сказал он в пятницу в интервью украинскому "Радио Новое Время".

УПЦ КП, по словам Зори, в качестве предстоятеля поместной церкви будет выдвигать и поддерживать главу непризнанного ныне Киевского патриархата Филарета. При этом представители других церквей могут предлагать своих кандидатов, которые также будут рассмотрены. "И после того, как состоится эта процедура, уже выбранный предстоятель единой церкви получает томос как документ", - выразил уверенность архиеписком.

Вопрос об автокефалии

Украинские власти с 1991 года неоднократно предпринимали попытки создать церковь, независимую от Московского патриархата. В конце апреля Верховная рада поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой о создании автокефальной православной церкви на Украине. Его приветствовали представители раскольнических структур, не признанных ни одной православной церковью мира: Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, тогда как каноническая Украинская православная церковь, которая имеет статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, с таким предложением не обращалась.

7 сентября Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине" назначил своих экзархов в Киеве. Священный Синод Русской православной церкви выразил в связи с этим "решительный протест и глубокое возмущение". В заявлении Синода указывается, что действия Константинопольской церкви "являются грубейшим попранием церковных канонов".

В эту пятницу Синод Русской православной церкви принял решение приостановить поминовение патриарха Константинопольского за богослужением Русской православной церкви, а также сослужение с иерархами Константинопольского патриархата. Это не означает полного разрыва отношений между церквами, а прихожане храмов по-прежнему могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата.