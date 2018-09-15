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Некоторые автобусы Москвы изменят маршрут 16 сентября в связи с проведением велопарада

Будут увеличены интервалы движения

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Московские автобусы изменят маршрут 16 сентября в связи с проведением Ежегодного осеннего велопарада. Как сообщается в субботу на сайте столичной мэрии, изменения будут действовать до окончания мероприятия.

По данным мэрии, с 09:20 и до окончания движения колонны велосипедистов маршрут поменяют три автобуса - № 4, 12 и 243. В частности, автобус № 243 проследует от Силикатного завода до Шмитовского проезда, далее по улице Антонова-Овсеенко к 1-му Красногвардейскому проезду без заезда на улицу Сергея Макеева, а затем - пойдет по обычному маршруту. С 12:30 этот автобус будет ходить от Силикатного завода до Шмитовского проезда, затем по Стрельбищенскому переулку к Звенигородскому шоссе. После 12:30 - по улице Красная Пресня от станции метро "Охотный Ряд" до улицы 1905 года и далее по Шмитовскому проезду.

С 10:20 и до конца велопарада поменяют маршрут девять автобусов - №№ М9, Т13, 15, 76, 803, 85, 93, 154, 834. С 11:50 изменения коснутся четырех автобусов - №№ М7, М8, 255, 803, а с 12:00 еще семи - №№ 3, М27, Т79, 64, 116, 806. Кроме того, на трех трамвайных (№№ 4Л, 4П, 11), трех троллейбусных (№№ 14, 28, 76) и шести автобусных (№№ А, О11, 33, 75, 136 286) маршрутах будут увеличены интервалы движения.

Ежегодный осенний велопарад в поддержку развития велоинфраструктуры и за безопасность на дорогах пройдет в Москве 16 сентября. Колонна участников начнет движение в 12:00 и проследует от Останкинского проезда до парка "Красная Пресня", протяженность маршрута составит 30 км.

В 2017 году ежегодный осенний велопарад прошел 17 сентября, в нем приняли участие 30 тыс. человек. Участники проехали от Звездного бульвара по набережным до парка "Красная Пресня". Общая протяженность маршрута также составила около 30 км.

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