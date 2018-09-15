Около 1,2 млрд рублей выделили на закупку фельдшерско-акушерских пунктов в 2018 году

ТИШКОВО /Московская область/, 15 сентября. /ТАСС/. Около 1,2 млрд рублей выделено на закупку фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в 2018 году, сообщила в субботу вице-премьер Татьяна Голикова на запуске Всероссийского проекта по улучшению условий функционирования ФАП "#ДоброВСело".

"Уже в 2018 году, помимо того, что приобретаются регионами новые комплектные ФАП, выделено 1,2 млрд рублей на закупку 373 ФАП и 295 выездных комплексов. И до 2021 года включительно ФАП у нас должно быть новых 1,5 тыс. и выездных комплексов еще 1,3 тыс.", - сказала Голикова.

Она добавила, что приведение в порядок и дооснащение старых ФАП, строительство новых и работа выездных бригад позволит увеличить выявляемость заболеваний.

В свою очередь, глава Росмолодежи Александр Бугаев, также участвовавший в запуске проекта, отметил, что в небольших населенных пунктах достаточно работы для волонтеров, которую необходимо провести. "Это конкретная помощь, которая очень нужна людям: мелкий ремонт ФАП можно сделать силами волонтеров, волонтеры-медики могут приехать и как профессионалы провести первичный осмотр. Оказать такую постельную помощь ребята вполне могут", - сказал Бугаев.

Он уточнил, что сейчас к акции подключилось уже больше 10 тыс. добровольцев. "Поступают заявки от желающих волонтеров и от ФАП, которые нуждаются в волонтерской помощи. Мы планируем, что примерно 1 тыс. ФАП будет приведена в порядок и благоустроена силами волонтеров, но дальше акция, я думаю, будет продолжаться", - добавил Бугаев.

Добро в село

Проект "#ДоброВСело" организован Минздравом РФ, Росмолодежью и Всероссийским общественным движением "Волонтеры-медики" в рамках Года добровольца (волонтера) в России, которым объявлен 2018 год. Он предполагает, что в течение полутора месяцев медработники и волонтеры будут посещать села и деревни и проводить профилактические и просветительские акции. Инициатива призвана повысить уровень жизни в муниципальных образованиях и обеспечить доступность медицинских услуг населению.

Планируется, что до 1 ноября в 85 субъектах РФ пройдет по 5-10 выездов команд волонтеров и медицинских специалистов в малые населенные пункты, оснащенные ФАП. Каждый выезд команды проекта "#ДоброВСело" будет условно поделен на два блока. В первой части активисты движения "Волонтеры-медики" и местные жители наведут порядок в помещениях ФАП, а также облагородят прилегающую территорию.

Второй, медицинский блок включит первичный осмотр и консультации врачей мобильных центров здоровья и выездной бригады, в состав которой войдут терапевты, эндокринолог, онколог, офтальмолог. Сельские жители получат возможность оперативно пройти диагностику и оценить состояние своего организма: работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органов зрения, состояние полости рта, узнать о наличии факторов риска развития сахарного диабета и других заболеваний, получить рекомендации по здоровому питанию. Помимо того, добровольцы организуют спортивно-оздоровительные мероприятия и мастер-классы по вопросам профилактики и ведению здорового образа жизни.