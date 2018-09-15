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Казанский университет и Русфонд открыли лабораторию по определению совместимости доноров

Она позволит ежегодно вносить в базу данных до 25 тыс. фенотипов потенциальных доноров

КАЗАНЬ, 15 сентября. /ТАСС/. Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета (КФУ) и благотворительная организация "Русфонд" открыли в Казани специализированную NGS-лабораторию по определению генной совместимости потенциальных доноров, передает корреспондент ТАСС.

Новая NGS-лаборатория (NGS - next-generation sequencing, секвенирование нового поколения) будет специализироваться исключительно на первичном типировании потенциальных доноров костного мозга. Она позволит ежегодно вносить в базу данных Приволжского регистра доноров костного мозга и Национального регистра доноров костного мозга до 25 тыс. фенотипов потенциальных доноров, тогда как в 2017 году все 14 региональных регистров России смогли протипировать образцы крови 15 тыс. добровольцев.

"Огромное количество детей, в РФ примерно 5 тыс. заболевают каждый год лейкозом. Зачастую единственной возможностью для того, чтобы они вернулись в нормальную жизнь, является пересадка или имплантация костного мозга, а вот большого регистра, к сожалению, пока в стране нет. То, что Русфонд за это взялся - это большой плюс для будущих пациентов и для тех, кто сегодня нуждается в [пересадке]", - сказал ректор КФУ Ильшат Гафуров на открытии лаборатории.

В выделенных университетом помещениях прошел ремонт. Русфонд приобрел секвенатор (прибор для определения совместимости - прим. ТАСС) MiSeq компании Illumina, другое необходимое оборудование, обеспечил поставки реагентов и расходных материалов, также фонд наладил поступления образцов крови для типирования. КФУ занимается решением кадрового вопроса, привлекая научных сотрудников, которые имеют необходимый опыт работы на секвенаторе.

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