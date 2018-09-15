В Новой Москве планируют построить всесезонный парк

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. В Новомосковском административном округе планируют построить всесезонный парк для любителей зимних видов спорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В пос. Сосенское рядом с Летово планируем построить всесезонный парк с горнолыжным кластером. Сейчас вместе с инвестором готовим документацию. Есть идеи развивать инфраструктуру для активного зимнего отдыха и на других территориях, например, в парке Красная Пахра и пос. Щаповское

"В поселении Сосенское рядом с Летово планируем построить всесезонный парк с горнолыжным кластером. Сейчас вместе с инвестором готовим документацию", - написал Собянин в Twitter.

Градоначальник также отметил, что есть идеи по развитию инфраструктуры для зимнего отдыха на других территориях. В качестве примера он привел парк Красная Пахра и поселок Щаповское.