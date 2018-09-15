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В Новой Москве планируют построить всесезонный парк

Мэр Москвы Сергей Собянин добавил, что сейчас идет подготовка документации

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. В Новомосковском административном округе планируют построить всесезонный парк для любителей зимних видов спорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В поселении Сосенское рядом с Летово планируем построить всесезонный парк с горнолыжным кластером. Сейчас вместе с инвестором готовим документацию", - написал Собянин в Twitter.

Градоначальник также отметил, что есть идеи по развитию инфраструктуры для зимнего отдыха на других территориях. В качестве примера он привел парк Красная Пахра и поселок Щаповское.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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