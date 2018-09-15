Координационный центр мусульман Северного Кавказа отметил 20-летний юбилей

ЧЕРКЕССК, 15 сентября. /ТАСС/. Координационный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК) усилит работу по укреплению межнационального и межконфессионального согласия, просвещению молодежи, борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом заявил ТАСС в рамках прошедшей в Черкесске конференции, посвященной 20-летию образования Центра, председатель КЦМСК, муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев.

"Центр создавался в непростые для страны 90-е годы, он способствовал объединению мусульман Северного Кавказа, укреплению традиционного ислама. Наши основные приоритеты были и остаются - сохранение мира и благополучия в России, религиозное просвещение молодежи, противодействие терроризму и экстремизму, консолидация деятельности духовенства, общественных организаций и органов госвласти для решения этих задач. Будем и дальше совершенствовать, усиливать эту работу", - сказал Бердиев.

Руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, присутствовавший на конференции, особо отметил роль Центра в духовно-нравственном воспитании молодежи, укреплении межконфессиональных и межнациональных отношений и вручил духовным лидерам Благодарственные письма главы КЧР.

Архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт подчеркнул, что Координационный центр мусульман Северного Кавказа тесно взаимодействует с православным духовенством, что способствует единению народов, укреплению добрососедских отношений. "Эти 20 лет стали временем большего созидательно труда. Лидеры мусульманских умм, в том числе и ценой собственной жизни, защищали традиционный ислам. Самым главным для всех нас остается сохранение мира, наша сила в добрых делах и единстве, которое есть у нас", - отметил архиепископ.

В юбилейной конференции, по данным организаторов, участвовали около 100 человек - представители Центрального Духовного управления мусульман России, муфтии и представители органов власти регионов юга России, Татарстана, Москвы и Московской области, Азербайджана, Абхазии и Турции.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа был создан в августе 1998 году по инициативе Ахмата Кадырова, который тогда был муфтием Чечни. Организация объединяет мусульман Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также трех регионов Южного федерального округа - Адыгеи, Калмыкии и Краснодарского края. Представитель центра избирается на пятилетний срок, с 2003 года эту должность занимает муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев.