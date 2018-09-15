Межконфессиональный форум молодежи юга России пройдет в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 15 сентября. /ТАСС/. Молодежный межконфессиональный клуб "Дружный Кавказ", созданный в этом году Координационным центром мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), в 2019 году проведет на юге России форум, призванный объединить молодежь региона. Об этом в рамках конференции в честь 20-летию КЦМСК, прошедшей в субботу в Черкесске, сообщил ТАСС советник муфтия Ставропольского края по молодежной политике, руководитель краевого отделения клуба Мурад Ибрагимов.

"Это новый проект Координационного центра мусульман Северного Кавказа. Основная задача клуба - сплочение молодежи, ее духовно-нравственное развитие, профилактика идеологии радикализма и экстремизма через дискуссионные площадки, где ребята разной национальности и вероисповедания могли бы познакомиться с традиционными религиями и культурами России. В 2019 году планируем провести единый молодежный межконфессиональный форум на юге России. Субъект, который его примет, пока не определен", - добавил Ибрагимов.

Отделения молодежного межконфессионального клуба "Дружный Кавказ" открыты при муфтиятах всех субъектов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также Адыгеи, Краснодарского края и Калмыкии. "В этом году в рамках проекта уже провели региональные молодежные конференции и форумы в Кабардино-Балкарии, Чечне, Калмыкии и Северной Осетии. В сентябре-октябре такие мероприятия запланированы в Карачаево-Черкесии, Дагестане, Адыгее и Ставропольском крае", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что экспертную поддержку при проведении мероприятий оказывают Пятигорский государственный университет и ЦРО "Международная исламская миссия" в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве с КЦМСК.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа создан в августе 1998 году по инициативе Ахмата Кадырова, который тогда был муфтием Чечни. Организация объединяет мусульман Северо-Кавказского федерального округа (СКФО), а также трех регионов Южного федерального округа - Адыгеи, Калмыкии и Краснодарского края. Председатель Центра избирается на пятилетний срок, с 2003 года эту должность занимает муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев.