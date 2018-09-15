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Telegraph: хакеры из Ирана похитили миллионы документов из британских вузов

По данным издания, среди похищенных документов оказались, в частности, исследования в области кибербезопасности

ТАСС, 16 сентября. Иранские хакеры похитили из наиболее престижных британских университетов, включая Кембридж и Оксфорд, миллионы документов, которые впоследствии выставлялись на продажу в интернете.  Об этом в пятницу сообщила газета The Daily Telegraph.

По данным издания, среди похищенных документов оказались, в частности, исследования в области кибербезопасности, а также работы, в которых речь шла об атомных электростанциях.

Отмечается, что впоследствии документы были выставлены на продажу на нескольких сайтах на фарси. Желающие приобрести их направляли запросы через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Оплата производилась путем банковского перевода, после чего покупатели получали копию украденного документа по электронной почте.

"Мы в курсе проблемы, -  заявил представитель Кембриджского университета. - Мы постоянно обновляем нашу [систему] кибербезопасности".

Как пишет газета, от действий хакеров также пострадал Эдинбургский университет. Главный сотрудник по информационный безопасности учебного заведения заявил, что в настоящий момент вуз занимается усовершенствованием системы безопасности своей компьютерной сети.

Теги
ИранВеликобритания
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