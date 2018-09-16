Путин поздравил работников и ветеранов лесного комплекса с профессиональным праздником

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов лесного комплекса России с Днем работников леса. Телеграмма размещена в воскресенье на сайте Кремля.

"Наша страна обладает крупнейшими в мире лесными богатствами. Вопросы сохранения и рационального использования этого достояния по праву находятся в числе значимых приоритетов государства", - говорится в телеграмме.

Президент выделил вопросы привлечения инвестиций, модернизации существующих предприятий и создания новых деревообрабатывающих производств среди серьезных и востребованных задач, стоящих сегодня перед тружениками лесного комплекса. Путин отметил важность внедрения передовых, экологичных технологий и конструктивных управленческих решений, совершенствования законодательства для выработки современных подходов в сфере сбережения ресурсной базы и охраны окружающей среды.

"Серьезным шагом на пути к этой цели стал принятый в нынешнем году закон, предусматривающий обязательное восстановление лесных участков. Усилился контроль за коммерческим оборотом древесины, принимаются эффективные меры по усовершенствованию пожароохранной системы", - заметил глава государства.

Путин отметил высочайшую квалификацию специалистов лесного комплекса. "Убежден, что компетентность, опыт, опора на замечательные традиции предшественников будут и впредь помогать вам в нелегком, но благородном труде", - заключил президент, пожелав здоровья и успехов работникам комплекса и передав самые теплые слова признания ветеранам отрасли.

День работников леса установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 августа 1966 года, отмечается в третье воскресенье сентября.