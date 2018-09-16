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В осеннем велопараде в Москве приняли участие около 20 тыс. человек

Участники мероприятия проехали около 30 км
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
© Дмитрий Серебряков/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Около 20 тыс. человек приняли участие в ежегодном осеннем велопараде, который прошел в Москве в воскресенье. Об этом ТАСС сообщили в столичном департаменте транспорта.

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"Уже в который раз москвичи и гости города показывают, что непогода - это не повод отказаться от поездок на велосипеде. Несмотря на дождь, в последнем в этом году заезде приехали поучаствовать около 20 тыс. человек", - отметили в пресс-службе департамента.

Участники заезда проехали около 30 км по живописным улицам и набережным Москвы и финишировали в парке "Красная Пресня".

В 2017 году ежегодный осенний велопарад прошел 17 сентября, в нем приняли участие 30 тыс. человек.

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