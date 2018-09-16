WP: женщина, обвинившая Кавано в сексуальном насилии, раскрыла свою личность

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Женщина, обвинившая в анонимном письме кандидата на включение в состав Верховного суда США Бретта Кавано в сексуальном насилии, решила раскрыть свою личность и впервые выступила публично. Об этом сообщает в воскресенье газета The Washington Post.

По этим данным, Кристин Блейзи Форд, профессор психологии из Калифорнии, связалась с изданием еще в начале июля, когда имя Кавано только появилось в списке потенциальных кандидатов на включение в состав Верховного суда. Однако до нынешнего момента она просила The Washington Post не упоминать ее имя, поскольку опасалась за себя и свою семью.

Примерно в это же время она направила анонимное письмо с обвинениями в адрес Кавано сенатору от штата Калифорния Дайэнн Файнстайн, которая является старшим демократом в юридическом комитете верхней палаты Конгресса. Законодатель, в свою очередь, передала послание в ФБР.

По словам женщины, она боялась публично поднимать тему более чем 30-летней давности, поскольку Кавано является очень влиятельным человеком. Однако история утекла в СМИ и получила огласку без ее ведома, поэтому Кристин Блейзи Форд решила озвучить свою версию событий самостоятельно.

Обвинения против Кавано

Женщина утверждает, что в начале 1980-х годов посещала вечеринку, проходившую в доме в штате Мэриленд. По ее словам, Кавано, который в то время находился в состоянии алкогольного опьянения, втолкнул ее в комнату и вместе с другим молодым человеком закрыл дверь, включив громкую музыку. После этого Кавано попытался насильно снять с нее одежду.

По словам женщины, в какой-то момент Кавано навалился на нее и зажал ей рот ладонью. "Я подумала, что он может случайно меня убить", - сказала она The Washington Post. Кристин Блейзи Форд отмечает, что в итоге ей удалось вырваться, после чего она покинула дом, в котором проходила вечеринка.

Кавано в ответ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что полностью отрицает данные утверждения.

Выдвижение кандидатуры Бретта Кавано

Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил о решении выдвинуть кандидатом на включение в состав Верховного суда Кавано, который с 2006 года является судьей в Апелляционном суде столичного округа Колумбия. Кавано известен своими консервативными взглядами. Он, в частности, считается противником абортов и выступает против ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия.

Подбор новой кандидатуры был вызван тем, что судья Верхового суда Энтони Кеннеди объявил 27 июня об уходе в отставку после трех десятилетий работы. Кандидатура Кавано в настоящий момент рассматривается Сенатом Конгресса США.