Бейсджамперы из пяти регионов страны впервые прыгнули с башни Согласия в столице Ингушетии

МАГАС, 16 сентября. /ТАСС/. Единственный в России фестиваль бейсджамперов памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту, всемирно известного экстремала Глеба Вореводина завершился в Ингушетии. На протяжении пяти дней бейсеры из пяти регионов страны совершали прыжки в горном районе республики, а в последний день фестиваля впервые прыгнули со стометровой башни Согласия в столице региона, сообщил ТАСС один из организаторов фестиваля, бейсджампер Алексей Дроздов.

"За пять дней мы совершили прыжки с разных точек горного Джейрахского района Ингушетии, там много скал, которые нам подходят. А в последний день мы решили впервые совершить прыжки в черте города - такого раньше не было, прыгнули со стометровой башни Согласия на площади Алания в Магасе. Это единственный такой фестиваль в России и ежегодно в нем принимают участие новые экстремалы, вот в этом году пять бейсов впервые приехали в Ингушетию на фестиваль", - сказал Дроздов.

Как рассказал ТАСС министр спорта республики Дауд Алхазуров, в будущем фестиваль может обрести статус спортивного чемпионата с присвоением мест за лучшие и самые точные прыжки.

"Фестиваль бейсджамперов - отличный способ привлечь туристов и новых гостей в наш регион. Но главное, он призван популяризовать этот вид спорта, и ежегодно его приверженцев становится все больше. Пока в рамках фестиваля проходят только показательные прыжки, но надеюсь, что в недалеком будущем мы сможем организовывать и настоящие чемпионаты для экстремалов", - сказал министр.

Официальное открытие соревнований состоялось 12 сентября, а продлился фестиваль до 16 сентября. В фестивале приняли участие восемь бейсджамперов, которые приехали из Мурманской, Кировской, Рязанской, Московской областей и Москвы.

В феврале 2013 года первый прыжок в Ингушетии совершил всемирно известный бейсджампер Глеб Вореводин, являвшийся почетным членом ингушского бейсджампинг-клуба "Легенды гор" и главным организатором первого фестиваля бейсджампинга.