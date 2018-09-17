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СК не стал возбуждать дело после проверки больницы в Мордовии, где женщина ползла к врачу

Следователи не обнаружили в действиях должностных лиц отделения поликлиники составов преступлений

САРАНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Следователи отказали в возбуждении уголовного дела по результатам проверки поликлиники Ковылкинской районной больницы Мордовии, в которой пожилая пациентка ползком добиралась до кабинета травматолога. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Следственного управления СК РФ по республике.

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Инцидент, который приобрел большой резонанс в местных СМИ, произошел 7 августа. Из-за поломки лифта в здании поликлиники Ковылкинской районной больницы Мордовии пожилая пациентка вынуждена была добираться до кабинета травматолога, который располагался на третьем этаже здания, ползком по лестнице. В республиканском минздраве сообщили, что пациентка и две сопровождавших ее женщины "при подъеме на третий этаж к врачу-травматологу не обратились за помощью ни к медицинскому персоналу, ни к администрации поликлиники". После инцидента кабинет врача был перенесен с третьего на первый этаж, а лифт - отремонтирован.

"В связи с отсутствием наступивших и зафиксированных общественно-опасных последствий, вреда здоровью пациентки, с учетом собранных материалов следователем СК в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием в действиях должностных лиц отделения поликлиники <…> составов преступлений", - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Мордовии, отвечая на запрос ТАСС.

Доследственная проверка установила, что в день инцидента руководство поликлиники знало, что лифт неисправен, но не приняло мер к тому, чтобы прием травматолога велся на первом этаже.

"В ходе проведенной по ходатайству следствия ведомственной проверки должностные лица медучреждения за выявленные нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности <…> Установлено, что в результате произошедшего ухудшение состояния здоровья пациентки не произошло", - отметили в пресс-службе.

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