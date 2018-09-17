Около 50 врачей планируют трудоустроить в Чувашии по программе "Земский доктор"

ЧЕБОКСАРЫ, 17 сентября. /ТАСС/. Минздрав Чувашии в этом году планирует привлечь около 50 врачей и 40 фельдшеров к работе в сельской местности по программе "Земский доктор", сообщили в понедельник ТАСС в региональном министерстве.
"В 2018 году по данной программе планируется принять 40 фельдшеров для фельдшерско-акушерских пунктов республики и 50 врачей, с начала этого года к работе уже приступили девять фельдшеров в восьми районах республики и 16 врачей", - сказала начальник отдела кадрового обеспечения минздрава Чувашии Анастасия Борисова.
Она отметила, что среди медиков в селах по программе работают участковые терапевты, офтальмологи, хирурги, неврологи, гинекологи и рентгенологи. А для фельдшеров, готовых переехать в сельскую местность на пять лет, выделяется единовременная компенсационная выплата в размере 500 тыс. рублей.
Программа "Земский доктор" действует в России с 2012 года. Она призвана решить проблему нехватки медицинских кадров на селе. Проект предусматривает выделение 1 млн рублей врачам, уезжающим работать в сельскую местность, где они обязаны отработать пять лет.