Прокуратура в Петербурге начала проверку публикаций об оскорблявшей детей учительнице

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Пушкинского района Санкт-Петербурга начала проверку из-за публикаций об учительнице, называвшей школьников на уроке "убогими", "бедняками" и "тупыми". Об этом сообщается в понедельник на сайте надзорного ведомства города.

Сообщения о поведении педагога появились ранее в социальных сетях и некоторых СМИ.

"Прокуратура Пушкинского района проводит проверку в связи с информацией в СМИ о ненадлежащем поведении учителя в отношении учеников в одной из школ Пушкинского района. Представители школы, а также учитель вызваны в прокуратуру для дачи объяснений по существу. В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку действиям должностных лиц образовательного учреждения", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.