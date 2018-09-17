В НИЦ им. Вишневского проводят внутренние проверки из-за обращения о растрате

МОСКВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Инна Финочка/. Внутренние проверки проводятся в Национальном исследовательском центре (НИЦ) хирургии им. А. В. Вишневского в связи с открытым письмом сотрудников института, в котором говорится о сокращениях пожилых сотрудников, растрате, сокращении закупок лекарственных препаратов и расходных материалов, что приводит к простою оборудования и необходимости пациентам покупать расходники самостоятельно. Результаты внутренней проверки будут известны к концу недели. Об этом ТАСС сообщил глава НИЦ хирургии им. А. В. Вишневского, академик РАН Амиран Ревишвили.

Открытое письмо, инициированное старшим научным сотрудником Института хирургии им. Вишневского Ольгой Андрейцевой, опубликовано на прошлой неделе на портале "Врачи РФ". В письме говорится сокращении закупок медикаментов и расходных материалов, сокращения и увольнения сотрудников, а также масштабный ремонт административных этажей центра в то время как некоторые операционные находятся в аварийном состоянии. Копия письма имеется в распоряжении ТАСС.

"Все это не соответствует действительности. Остальные комментарии позже. Проводятся свои проверки, на всякий случай", - пояснил ТАСС Ревишвили.

Глава НИЦ хирургии им. А. В. Вишневского отметил, что результаты проверки будут в ближайшее время. "К концу недели все будет. В принципе, нам все известно, просто мне нужны официальные доклады из каждого подразделения, которое там упомянуто", - добавил он.

Ремонт и закупки

Андрейцева в открытом письме указывает на то, что многомиллионный ремонт в центре, завершившийся недавно, коснулся преимущественно этажей, где расположены кабинеты руководства, а также гардероба и столовой. При этом она отмечает, что ремонт этих помещений был проведен в 2015 году при предыдущем директоре. Академик РАН Амиран Ревишвили вступил в должность директора НИЦ им. А. В. Вишневского в январе 2016 года.

Кроме того, в открытом письме говорится о том, что "три операционные находятся в плачевном состоянии", пропускная способность оставшихся операционных низкая, сокращены или не набраны хирургические бригады, что ставит под угрозу качество медицинской помощи. Так, к примеру, автор письма указывает на то, что в центре нет экстренной операционной.

"Очевидно, что в "большой хирургии" неизбежны послеоперационные осложнения. В случае их возникновения экстренные операции откладываются из-за занятости операционных плановыми операциями. А учитывая, что наши весьма специфичные операции длятся по 6-8 часов, пациент с возникшим осложнением (например, кровотечением) может успеть умереть в ожидании своей очереди в операционную", - отмечается в открытом письме.

Автор обращения указывает на то, что "большинства клинических подразделений ремонт не коснулся", "палаты, по крайне мере на 10 этаже (территория второго абдоминального отделения с группой реконструктивной хирургии пищевода и желудка) - в плохом состоянии", а в связи сокращением ставки перевязочной сестры в этом отделении помещение перевязочной переделано в складское.

Дорогостоящее оборудование в некоторых отделениях простаивает в связи с отсутствием закупок к нему расходных материалов. В обращении указывается также на существующие перебои с закупками сосудистых протезов, стентов, инструментов для эндоваскулярных вмешательств. "Пациенты вынуждены покупать их для себя самостоятельно. При этом госпитализируются такие пациенты по каналу ОМС и получается, что указанные расходные материалы оплачиваются дважды", - уточняется в письме.

Дискриминация пожилых сотрудников

По информации старшего научного сотрудника НИЦ хирургии им. Вишневского, массовые сокращения сотрудников института прошли с сентября до конца 2017 года. Всего таких сотрудников, получивших предложение уйти по собственному желанию, было около 100 человек.

Преимущественно сокращения коснулись сотрудников пенсионного возраста. "Их вынудили написать заявления об увольнении по собственному желанию (заранее заготовив бланки), пригрозив в случае отказа уволить по статье", - уточняется в письме. Андрейцева также отмечает, что были реорганизованы некоторые отделения НИЦ хирургии с сокращением числа научных сотрудников.

В минувшие выходные на сайте change.org была размещена петиция, которая на данный момент набрала уже более 1800 подписей. Одним из адресатов петиции значится глава комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрий Морозов. В разговоре с корреспондентом ТАСС он отметил, что официального обращения с просьбой разобраться в ситуации он не получал. "Пусть они приходят, говорят", - добавил Морозов.