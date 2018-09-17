СМИ: Депардье хочет получить турецкое гражданство

АНКАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Французский актер Жерар Депардье во время поездки в Пхеньян заявил о намерении получить турецкое гражданство. Об этом сообщает в понедельник газета Hürriyet .

"Я собираюсь посетить Турцию в октябре и поговорить с Эрдоганом [о получении гражданства]", - приводит издание слова актера.

Как сообщило 7 сентября агентство AFP, Депардье был замечен в Пхеньяне на трибунах во время торжественного парада в честь 70-летия образования КНДР, который включал демонстрацию военной техники, в том числе ракетных систем, и гражданское шествие с выражением поддержки главе страны.

В январе 2013 года французский актер получил российское гражданство.