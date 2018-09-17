В рамках проекта "Безопасные дороги" усиливается ответственность за нарушения ПДД

ГОРКИ, 17 сентября. /ТАСС/. Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусматривает усиление ответственности водителей за нарушения правил дорожного движения. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"В части безопасности дорожного движения будет усилена ответственность водителей за нарушения правил дорожного движения с упором на профилактику нарушений, автоматизацию и оснащение профильных служб передовым оборудованием и техническими средствами контроля", - сказал Медведев. Глава кабмина отметил, что на реализацию этого национального проекта из всех источников финансирования потребуется несколько триллионов рублей.

По словам Медведева, целью данного проекта является приведение региональных и муниципальных дорог в нормативное состояние, сокращение числа мест с высокой концентрацией дорожно-транспортных происшествий, перегруженных участков, а также снижение смертности на дорогах. Премьер-министр подчеркнул важность т ого, чтобы планы по развитию дорожной сети увязывались с долгосрочным пространственным развитием страны, поскольку дорожное строительство оказывает быстрый положительный эффект на развитие деловых маршрутов.

"Во-первых, нужно заняться приведением в порядок дорог регионального и межмуниципального значения, оценить их текущее состояние, обновить программу дорожного строительства. Проект охватит города с населением свыше 200 тыс. человек, включая 38 городских агломераций", - пояснил председатель правительства.

Медведев отметил, что важно не только улучшить состояние дорог, но и позаботиться об их сохранности. Так планируется обновить технические требования и стандарты обустройства, в том числе, на основе цифровых технологий, внедрить новые автоматизированные способы организации движения и контроля. Еще одним важнейшим компонентом проекта является переход на самые современные технологии и материалы строительства.

"Для этого нужно уделить должное внимание повышению квалификации и обучению работников дорожного хозяйства", - заключил Медведев.