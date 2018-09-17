Ульяновская область примет фестиваль литературно-художественных журналов

УЛЬЯНОВСК, 17 сентября. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль толстых журналов "Волжская пристань" пройдет в июне 2019 года в Ульяновской области. Об этом сообщил в понедельник на XVIII Международном форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
"Мы неоднократно заявляли, что Ульяновская область готова взять на себя функцию одного из постоянно действующих центров продвижения российских культурных ценностей <…> В июне 2019 года в рамках празднования дня рождения классика отечественной литературы Ивана Александровича Гончарова мы планируем встретить Всероссийский фестиваль толстых журналов "Волжская пристань", - сказал он.
Губернатор добавил, что в 2019 году в регионе начнется реализация проекта под названием "Книжная лавка ульяновских писателей". "[Проект] станет особым литературным пространством, осуществляющим живое общение с интересными людьми <…> и посвящен будет чтению книг. Таким образом, региональные писатели получат еще одну площадку для творческих встреч и поэтических вечеров, получат возможность для презентации своих новых книг", - уточнил он.
По словам Морозова, проект реализуют в главной библиотеке области, он будет направлен на активное продвижение творчества и книжных изданий местных писателей, преимущественно, молодых. Губернатор также отметил, что еще одна площадка для общения литераторов будет организована в мемориальном доме симбирского писателя Дмитрия Минаева. Здесь планируется создать ульяновский Дом писателя.
Форум молодых писателей ежегодно проводится в разных регионах страны при поддержке гранта президента РФ и Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергея Филатова. В этом году форум проводится в Ульяновской области и продлится по 21 сентября. В мероприятии принимают участие более 100 молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. В числе экспертов заявлены поэт Мария Ватутина, переводчик и писатель, главный редактор журнала "Иностранная литература" Александр Ливергант, писатель Михаил Веллер. В рамках форума пройдет около 50 мастер-классов.