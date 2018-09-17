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Матвиенко: представительницы США примут участие в Евразийском женском форуме в Петербурге

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Представительницы США примут участие во втором Евразийском женском форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 21 сентября. Об этом заявила в понедельник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Да, у нас будут представители из США", - сказала Матвиенко, отвечая на соответствующий вопрос.

Она уточнила, что президент Национального фонда мира Сара Хардер планирует участвовать в форуме. "Сара Хардер, с которой я знакома еще с 90-х годов, и другие [представительницы США], которые будут принимать активное участие [в форуме]", - добавила она.

Второй Евразийский женский форум пройдет в Санкт-Петербурге с 19 по 21 сентября. Ранее сообщалось, что на него зарегистрировались представители 117 стран, всего приглашения были направлены в 173 государства. Как ожидается, мероприятие посетит председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье, которая встретится с Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаСШАРоссияМори Паскье, Лилиан
В ПАСЕ подтвердили участие Паскье в Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге
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