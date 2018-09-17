Около 600 заявок пришло организаторам международного форума молодых писателей в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 17 сентября. /ТАСС/. Юные литераторы направили около 600 заявок на участие в XVIII Международном форуме молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья, который проходит в Ульяновске с 17 по 22 сентября, 13 из них поступили от авторов из других стран. Об этом сообщил в понедельник на форуме президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ Сергей Филатов.

"В этом году поступило много заявок - 563 заявки от молодых ребят из 73 регионов России и 13 из стран СНГ и зарубежья. Мы из всего этого большого количества пригласили на форум 140 человек, включая тех ребят, которых нам предоставило Россотрудничество", - сказал он.

Филатов добавил, что у него вызывает опасения практически полное отсутствие работ в области литературной критики. "Если критиков в первые годы [проведения форума] и в середине у нас было довольно много, и мы гордились тем, что и заявок от них было очень много, ребята писали друг о друге, анализировали свои произведения для печати, то в этом году это очень сильно упало. Это тревожно, потому что без критики литературы не может быть. В этом плане наши ребята свою активность, свой интерес к чужим работам в какой-то степени потеряли", - уточнил он.

По словам президента Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, его также беспокоит снижение числа работ молодых поэтов примерно в два - три раза. Филатов отметил успехи драматургов, детских писателей и особо выделил высокое качество работ прозаиков. "От мелких рассказов мы постепенно переходим к крупным произведениям. Это видно не только по тому, что мы здесь читаем, но по тому, что много выходит книг и наши ребята завоевывают литературные премии очень высокого класса", - сказал он.

По словам президента Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, руководители мастер-классов форума по итогам дадут рекомендации молодым литераторам. В их числе будут отзывы экспертов для включения в отдельный сборник новых писателей, в отдельную книгу, на стипендию министерства культуры РФ. "Будут рекомендации от имени нашего форума тем молодым писателям, которые хотят дальше учиться и которые по праву могут занимать это место <…> Мы впервые будем это практиковать, это необязательные рекомендации, но рекомендации, которые, мне кажется, помогут нашему литературному институту отобрать наиболее ярких молодых ребят для поступления в литинститут", - сказал он.

О форуме

Международный форум молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья ежегодно проводится в разных регионах страны при поддержке гранта президента РФ и Фонда социально- экономических и интеллектуальных программ Сергея Филатова. В этом году форум проводится в Ульяновской области и продлится по 21 сентября. В мероприятии принимают участие более 100 молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья. В числе экспертов заявлены поэт Мария Ватутина, переводчик и писатель, главный редактор журнала "Иностранная литература" Александр Ливергант, писатель Михаил Веллер. В рамках форума пройдет около 50 мастер-классов.