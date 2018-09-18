Сергей Капков отказался комментировать свое возможное назначение в Ростуризм

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков не комментирует информацию о своем возможном назначении руководителем Федерального агентства по туризму, которое было передано из ведения Минкультуры Минэкономразвитию.

"Пока ничего не могу сказать. Без комментариев", - сказал Капков во вторник ТАСС.

В то же время источник агентства в Минкультуры считает вполне вероятным его скорое назначение.

Ранее издание Meduza со ссылкой на источник в правительстве сообщило, что вопрос о назначении Капкова, известного своей работой в сфере парковой зоны Москвы и покровительством театру "Гоголь-центр", будет решен в течение недели. Выдвинул кандидатуру, по данным издания, министр экономического развития Максим Орешкин. Сам Орешкин накануне сказал ТАСС, что пока не готов комментировать вероятность этого назначения. Сейчас Ростуризм возглавляет Олег Сафонов.

О Капкове

Капков родился в городе Горький в 1975 году, окончил Волго-Вятскую академию государственной службы, факультет "Государственное и муниципальное управление" в Нижнем Новгороде.

С 2001 по 2003 год работал заместителем губернатора Чукотского автономного округа Романа Абрамовича. В июне 2004 года стал председателем правления фонда "Национальная академия футбола", с 2006 года - вице-президент по развитию Российского футбольного союза. В 2007 году был избран депутатом Госдумы, но в 2011 году сложил с себя полномочия, став директором столичного Парка культуры и отдыха имени Горького. В этом же году Капков был назначен сначала заместителем, а потом руководителем департамента культуры города Москвы.

За время работы Капкова был разработан единый городской стандарт благоустройства парков культуры и отдыха, который включает, в частности, благоустройство, создание детских, спортивных и танцевальных площадок, введение бесплатного беспроводного доступа в интернет. Также была создана вся зимняя инфраструктура: катки с искусственным покрытием, горки, лыжни.

Капков начал системную работу по обновлению московских театров. Олег Меньшиков был назначен художественным руководителем театра им. Ермоловой, Григорий Папиш - директором Московского театра кукол, Кирилл Серебренников - художественным руководителем театра им. Н. В. Гоголя. Благодаря ряду знаковых кадровых изменений, проведению ремонта, обновлению репертуара увеличилась посещаемость театров, их популярность среди молодежи и людей среднего возраста.

10 марта 2015 года Сергей Капков ушел в отставку с поста главы департамента культуры Москвы. Впоследствии возглавлял Центр исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий при Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова.