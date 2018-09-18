Раввин Лазар поздравил россиян с днем поста и отпущения грехов Йом-Кипур

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Главный раввин России Берл Лазар поздравил иудеев с праздником Йом-Кипур - одним из важнейших дней еврейского календаря, который также называют Судным днем и Днем отпущения грехов.

"Йом-Кипур, который мы называем также Днем искупления, является одним из самых важных праздников еврейского календаря. В этот день бог вершит свой суд над каждым человеком: он смотрит, что было сделано в прошлом году, что сделать не удалось; проводит тщательный анализ того, как мы себя ведем, где ошибаемся, а потом принимает окончательное решение на год наступающий, дать ли нам добрую запись и подпись в Книге жизни", - отметил раввин.

Лазар напомнил, что, согласно традиции, иудеи в этот день должны совершить "тшува", то есть покаяние, очищение, возвращение к богу. По словам раввина, этот поступок "может стереть все плохое, что сделано в прошлом, и позволяет начать с чистого листа".

"Кто-то обещает отныне есть только кошерное; кто-то решает учить Тору; кто-то принимает решение помириться с родными, с которыми долго был в ссоре; кто-то отдает сына в еврейский детский сад, чтобы ребенок получил правильное воспитание - все это настоящая "тшува", - отметил Берл Лазар.

О празднике

Судный день в соответствии с иудейской традицией должен быть днем полного покоя. Тора предписывает в Йом-Кипур "никакой работы не делать" и "изнурять душу". В Пятикнижии Йом-Кипур называется еще и субботой суббот - в Судный день должны соблюдаться все запреты субботы, полностью исключающие любую производительную деятельность, а также еще пять табу: нельзя есть, пить, умываться, предаваться плотским утехам, а также носить кожаную обувь.

Йом-Кипур отмечается в 10-й день месяца тишрей и является завершением Десяти дней покаяния, во время которых окончательно решается судьба человека (днем ее определения считается Рош Ашана). Несмотря на это, Йом-Кипур не принято считать днем печали и скорби. Согласно Талмуду и Мидрашу, именно в Йом-Кипур Моисей получил вторые Скрижали Завета.

Чувство благоговения перед Йом-Кипуром сохранилось в еврейском народе и по сей день даже среди далеких от религии евреев, часто являясь для них единственной формой конкретной связи с иудаизмом.