Комитет Госдумы не поддержал законопроект о праздновании Дня отца

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей на заседании во вторник рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект, предлагающий установить в России новый общенациональный праздник - День отца.
Члены комитета отметили, что общенациональные праздники традиционно учреждаются указом президента. "Отрицательные отзывы и замечания сводятся к тому, что данный праздник должен быть установлен нормативным правовым актом президента РФ", - говорится в заключении комитета на проект закона.
Инициатива была внесена на рассмотрение нижней палаты парламента в июне главой комитета Тамарой Плетневой (КПРФ). В законопроекте предлагается отмечать День отца в последнюю субботу октября.
Как отмечается в пояснительной записке, День отца ежегодно отмечается в субъектах Российской Федерации в последнюю субботу октября, также в этот день происходит награждение почетным знаком "За верность отцовскому долгу", однако этот праздник до сих пор не закреплен на государственном уровне федеральным законом. "В целях привлечения внимания общественности к значимости роли отца в воспитании подрастающего поколения, поднятия престижа отцовства, укрепления статуса отца и мужчин в семье и обществе необходим общероссийский праздник - День отца - праздник мужества, патриотизма, отцовского долга", - уверена автор инициативы.