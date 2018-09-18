В мэрии Якутска откажутся от автомобилей представительского класса

ЯКУТСК, 18 сентября. /ТАСС/. Новый мэр Якутска Сардана Авксентьева распорядилась реализовать на торгах автомобили представительского класса, которые находятся на балансе администрации города и подведомственных учреждений, сообщили во вторник в пресс-службе мэрии.
Отказ от дорогих автомобилей стал первым распоряжением Авксентьевой после вступления в должность в понедельник. Оптимизация расходов городского округа являлась частью ее предвыборной программы.
"Департаменту имущественных отношений поручено в срок до 25 сентября провести инвентаризацию автотранспортных средств представительского класса и повышенной комфортности, находящихся на балансе муниципальных учреждений и предприятий городского округа <...> До 22 октября имущество должно быть реализовано на торгах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что аналогичное поручение получили руководители хозяйствующих субъектов с долей городского округа Якутска. В пресс-службе отметили, что точное число автомобилей представительского класса в автопарке мэрии и экономический эффект от нововведения подсчитают к 20 октября. "Глава города для использования в качестве персонального служебного транспорта и передвижения на нем по городу склоняется к выбору микроавтобуса среднего ценового сегмента", - пояснил ТАСС пресс-секретарь мэра Алексей Толстяков.
Авксентьева, выдвинутая Партией возрождения России, победила на выборах мэра Якутска с 39,98% голосов, опередив кандидата от "Единой России" Александра Саввинова, получившего 31,7% голосов избирателей. Ранее она работала заместителем главы города с 2007 по 2012 годы, до избрания мэром занимала должность директора производственно- коммерческого комплекса "Аэроторгсервис" (входит в структуру международного аэропорта Якутск).