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Голикова и Васильева вошли в состав оргкомитета всероссийского форума "ПроеКТОрия"

В оргкомитет также включили Сергея Новикова, Вячеслава Никонова, Виктора Садовничего и Роберта Уразова

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова и глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева вошли в состав оргкомитета по подготовке всероссийского форума "ПроеКТОрия". Соответствующее распоряжение президента опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению всероссийского форума профессиональной ориентации "ПроеКТОрия", - говорится в распоряжении.

Помимо Голиковой и Васильевой в состав оргкомитета также вошли начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, генеральный директор союза WorldSkills Russia Роберт Уразов и другие.

Всероссийский форум "ПроеКТОриЯ" (ранее - "Будущие интеллектуальные лидеры России") проводится по распоряжению президента РФ с 2013 года. Он объединяет ведущих экспертов и лидеров индустрий, лучших педагогов страны и мотивированных школьников для решения актуальных проблем в области профессиональной навигации.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияСадовничий, Виктор АнтоновичНиконов, Вячеслав АлексеевичВасильева, Ольга ЮрьевнаНовиков, Сергей Геннадьевич (род. 1977)
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