Голикова и Васильева вошли в состав оргкомитета всероссийского форума "ПроеКТОрия"

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова и глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева вошли в состав оргкомитета по подготовке всероссийского форума "ПроеКТОрия". Соответствующее распоряжение президента опубликовано во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по подготовке и проведению всероссийского форума профессиональной ориентации "ПроеКТОрия", - говорится в распоряжении.
Помимо Голиковой и Васильевой в состав оргкомитета также вошли начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, генеральный директор союза WorldSkills Russia Роберт Уразов и другие.
Всероссийский форум "ПроеКТОриЯ" (ранее - "Будущие интеллектуальные лидеры России") проводится по распоряжению президента РФ с 2013 года. Он объединяет ведущих экспертов и лидеров индустрий, лучших педагогов страны и мотивированных школьников для решения актуальных проблем в области профессиональной навигации.