Температура в Москве и Подмосковье в первые дни октября опустится до 12-15 градусов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Температура в Московском регионе в первые дни октября опустится до 12-15 градусов, сообщила во вторник ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
"Осенняя погода придет в Москву уже на следующей неделе, в конце сентября. Столбик термометра опустится до 12-15 градусов, примерно такую же температуру стоит ожидать и в первых числах октября", - сказала она.
По данным синоптиков, октябрь в целом будет теплее климатической нормы. Средняя дневная температура в середине месяца составит 7-12 градусов, ночью столбики термометра опустятся до +1,6 градуса, добавила Паршина.