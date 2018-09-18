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Температура в Москве и Подмосковье в первые дни октября опустится до 12-15 градусов

Синоптики ожидают, что октябрь в столице будет теплее климатической нормы
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Температура в Московском регионе в первые дни октября опустится до 12-15 градусов, сообщила во вторник ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

"Осенняя погода придет в Москву уже на следующей неделе, в конце сентября. Столбик термометра опустится до 12-15 градусов, примерно такую же температуру стоит ожидать и в первых числах октября", - сказала она.

По данным синоптиков, октябрь в целом будет теплее климатической нормы. Средняя дневная температура в середине месяца составит 7-12 градусов, ночью столбики термометра опустятся до +1,6 градуса, добавила Паршина.

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