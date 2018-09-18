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Walmart уберет из продажи одежду с символикой СССР

Ранее соответствующее требование в компанию отправила депутат Европарламента от Латвии Инесе Вайдере
© EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

РИГА, 18 сентября. /ТАСС/. Торговая сеть Walmart после призыва некоторых политиков из стран Балтии пообещала убрать из продажи одежду с символикой СССР. Об этом во вторник сообщила депутат Европарламента (ЕП) от Латвии Инесе Вайдере.

"Приятно, что руководство одного из самых крупных сетей розничной торговли в США Walmart было столь этично и толерантно и отозвало из продажи соответствующие продукты с символами Советского Союза", - написала она на своей странице в Facebook, опубликовав фотографию письма, полученную от американской торговой сети.

"Для тех, кто сталкивается с этой информацией в первый раз, напоминаю, что в начале сентября заметила, что сеть розничной торговли в США Walmart на своей странице в интернете торгует товарами с символами Советского Союза. Незамедлительно обратилась к руководству предприятия с просьбой прекратить торговлю этими товарами, поскольку такая символика затрагивает миллионы людей, которые пострадали от репрессий режима", - отметила евродепутат.

Ряд политиков из стран Балтии ранее направили руководству Walmart письмо с просьбой изъять из продажи футболки с символикой СССР. Под обращением подписались депутаты ЕП от Латвии, Литвы и Эстонии.

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ЭстонияСШАЛатвияЛитва
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