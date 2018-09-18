Патриарх Кирилл призвал мусульман и христиан Сирии вместе бороться с терроризмом

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Представители разных религий в Сирии должны совместно выступать против экстремизма и терроризма, которые противоположны идеям любой религии. Об этом сказал во вторник Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с верховным муфтием Сирии Ахмедом Хассуном.

"Очень часто террористы используют как бы религиозные аргументы для осуществления своих беззаконных действий, это является искажением фундаментальных принципов мусульманской религии. Поэтому противостоять им должны здоровые силы, представляющие ислам, и, конечно, в этом должны принимать участие и христиане, потому что в Сирии достаточно большая христианская община", - отметил патриарх. "Мне кажется очень важной профилактика экстремизма. Нужно работать для того, чтобы никто и никогда на сирийской земле не мог использовать террористические методы для достижения своих политических целей", - добавил он.

Предстоятель РПЦ напомнил, что инициатива России присоединиться к борьбе с терроризмом на территории Сирии "нашла поддержку среди религиозных кругов России". "Русская православная церковь, а также мусульманское сообщество России принимают участие в оказании гуманитарной помощи вашему народу. Мы считаем это своим братским долгом. Причем эта помощь осуществлялась как на односторонней основе, так и на межрелигиозной, когда и православные, и мусульмане вместе из России отправляли гуманитарные грузы", - сказал патриарх.

Он отметил, что "высоко оценил" совет верховного муфтия Сирии направить гуманитарную помощь в Алеппо, где она была необходима. "Вы знаете, что это было осуществлено. Но эта гуманитарная акция вызвала сильное раздражение террористов, и вы знаете, что группа подверглась обстрелу. <…> Террористы показали свое лицо - их раздражил сам факт, что кто-то передает помощь, продукты их жертвам", - рассказал патриарх

"Такое поведение вооруженных групп, которые считают себя борцами за светлое будущее в Сирии, должно доноситься до широкой общественности, потому что по-настоящему высвечивает лицо этих людей. Это не борцы за светлое будущее, это террористы, преследующие свои цели и использующие вот такие отвратительные средства", - заключил патриарх.

Предыдущая встреча патриарха Кирилла и муфтия Сирии состоялась в 2014 году. В этот раз Ахмед Хассун помимо Москвы собирается посетить Ханты-Мансийский автономный округ, где у него запланирована встреча с муфтием Тагиром Саматовым. Ранее во вторник муфтий Сирии посетил в Москве музей ветеранской организации "Боевое братство", где для него провел экскурсию заместитель председателя братства, координатор группы дружбы между парламентами России и Сирии Дмитрий Саблин.