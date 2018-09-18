NYT: в США епархия Бруклина выплатит $27,5 млн четырем жертвам надругательств

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Епархия Римско-католической церкви в районе Бруклин согласилась выплатить $27,5 млн четырем жертвам сексуального насилия со стороны экс-учителя религиозного учебного заведения, которое имело место около 10 лет назад. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times.

Речь идет о внесудебном урегулировании претензий четырех молодых людей, которые обвинили бруклинскую епархию в попытках скрыть многочисленные случаи надругательств над ними со стороны 67-летнего Анджело Серрано. Последний был не имевшим духовного сана религиозным учителем в духовной школе при одной из церквей Бруклина.

Как утверждали пострадавшие, Серрано неоднократно домогался их и склонял к интимной близости в период с 2003 по 2009 годы, когда им было по 8-12 лет. Серрано был арестован в сентябре 2009 года. Спустя два года он признал вину и был приговорен к 15 годам тюрьмы.

Как отмечает The New York Times, руководство бруклинской епархии во вторник согласилось выплатить четырем пострадавшим, личности которых не раскрываются, в общей сложности $27,5 млн в обмен на снятие всех претензий. По данным издания, речь идет об одной из самых крупных выплат жертвам надругательств со стороны представителей Римско-католической церкви и лиц, имеющим к ней отношение.

В начале этого месяца генпрокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд направила во все восемь епархий этого штата запросы о предоставлении документов, касающихся случаев надругательств со стороны католических священников. Это произошло после того, как в середине августа большая коллегия присяжных в штате Пенсильвания по итогам двухлетнего расследования опубликовала 884-страничный доклад, в котором приводятся доказательства многочисленных случаев насилия над детьми со стороны служителей церкви в шести епархиях штата, начиная с 1950-х годов.

Скандал, связанный с преступлениями священников-педофилов, разгорелся еще в годы понтификата Бенедикта XVI. Нынешний глава Римско-католической церкви Франциск неоднократно осуждал священников, совершающих надругательства над малолетними прихожанами, называя это смертным грехом. Несколько высокопоставленных иерархов, замешанных в разные годы в подобных действиях в США, Европе, Южной Америке и Австралии, были отстранены от служения или подали в отставку.