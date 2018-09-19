Законопроект о создании реестра недобросовестных водопользователей вносят в Госдуму

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минприроды вносит в Госдуму законопроект о создании реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования с целью повышения эффективности управления и использования водных ресурсов. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте кабмина.

Законопроектом предлагается дополнить Водный кодекс новой статьей, которая предусматривает создание реестра недобросовестных водопользователей, чтобы пресечь случаи недобросовестного использования водных объектов и совершенствования процедуры проведения аукциона на заключение договора водопользования.

Согласно законопроекту, "реестр будет содержать сведения о физических и юридических лицах, являющихся победителями аукциона, но отказывающихся от заключения договора водопользования". Также в нем будут данные о водопользователях, которые используют водный объект нецелевым образом и нарушают водное законодательство.

В тексте поясняется, что в нынешней практике при предоставлении права пользования водными объектами встречаются случаи их нецелевого использования и несоблюдения условий разрешительных документов.

Кроме того, в аукционах на право заключения договора водопользования нередко участвуют и побеждают физические и юридические лица, не заинтересованные в дальнейшем в использовании акватории водного объекта. Они стремятся получить материальную выгоду за отказ от принятия участия в аукционе или за переуступку права пользования акваторией. "Это лишает добросовестных хозяйствующих субъектов возможности вести свою деятельность, связанную с использованием водных объектов или же понуждает нести неоправданные дополнительные расходы для получения права пользования акваторией водного объекта", - отмечается в документе.