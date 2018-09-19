Жилкин: Каспийский медиафорум расширяет границы сотрудничества прикаспийских государств

АСТРАХАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Проведение Каспийского медиафорума работает на расширение границ сотрудничества прикаспийских государств, считает губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
"Уже в четвертый раз в Астраханской области проводится Каспийский медиафорум, он объединяет журналистов, экспертов в сфере масс-медиа Каспийской пятерки. Зарекомендовали себя выездные формы деятельности: в этом году его заседания прошли в Актау, Алма-Аты, Баку. Завтра молодежная секция клуба проведет сразу несколько мероприятий. Все это работает на расширение границ сотрудничества между нашими странами", - сказал он, выступая на пленарном заседании четвертого Каспийского медиафорума.
По его словам, за это время были подписаны соглашения об информационном сотрудничестве, налажен обмен контентом между СМИ государств-партнеров.
Четвертый Каспийский медиафорум проходит в Астрахани 19-20 сентября. В нем участвуют более 250 представителей СМИ из России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, впервые в форуме участвуют журналисты из Узбекистана. В рамках Каспийского медиафорума пройдут пленарные заседания, экспертные сессии, мастер-классы, будут подведены итоги международного конкурса на лучшую журналистскую работу "Каспий без границ". Кроме того, до начала форума в течение трех дней для молодых журналистов проходили семинары, в том числе с участием преподавателей Высшей школы экономики.
Идея форума родилась в 2014 году на саммите "пятерки" стран Каспийского моря (РФ, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркмения). Первый Каспийский медиафорум прошел в Астрахани в 2015 году. За время проведения форума в Астраханской области была создана Каспийская редакция, Каспийский экспертный клуб, также регулярно осуществляются обмены информацией. Организаторы мероприятия - правительство Астраханской области при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.