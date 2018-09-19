Рособрнадзор: введение ЕГЭ по китайскому языку повысит уровень его преподавания в школах

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Введение Единого государственного экзамена по китайскому языку повысит качество его преподавания в школах. Об этом в среду на пресс-конференции Рособрнадзора сообщила руководитель Федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ по иностранным языкам Мария Вербицкая.
"Мы сейчас ожидаем, что, давая возможность сдавать ЕГЭ по китайскому языку, мы не только возможности ребят расширим, но значительно повысим уровень преподавания, уровень обучения китайскому языку в школе, потому что он может теперь изучаться как первый [язык] на полных основаниях," - сообщила Вербицкая.
В августе на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) были выложены демонстрационные варианты ЕГЭ и основного государственного экзамена (ОГЭ) 2019 года. В этом году впервые опубликована для обсуждения экзаменационная модель ЕГЭ по китайскому языку, который будет проводиться в 2019 году в качестве пятого иностранного языка по выбору. Ранее в форме ЕГЭ выпускники могли сдавать только английский, немецкий, французский и испанский языки.
Разработка ЕГЭ по китайскому языку была начата в 2014 году из-за растущего интереса к его изучению в России. Модель прошла общественно-профессиональное обсуждение и апробацию в 12 регионах России.
Письменная часть работы включает 42 задания и состоит из разделов: "Аудирование", "Чтение", "Грамматика, лексика и иероглифика" и "Письмо". Устная часть КИМ ЕГЭ по китайскому языку включает три задания. В первом задании предлагается ознакомиться с ситуацией и задать пять вопросов на основе ключевых слов, во втором необходимо выбрать одну из трех фотографий и описать ее на основе плана, в третьем - сравнить две фотографии на основе предложенного плана.