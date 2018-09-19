Лавров и Артизов открыли документальную выставку "Мюнхен-38. На пороге катастрофы"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов приняли участие в открытии историко-документальной выставки "Мюнхен-38. На пороге катастрофы", приуроченной к 80-й годовщине подписания Мюнхенского соглашения в 1938 года.

"Мюнхенский сговор - это классический пример того, к каким катастрофическим последствиям способно привести пренебрежение нормами международного права, вера в собственную исключительность, ставка на национальный эгоизм. Уроки этого события должны служить для всех нас предостережением, особенно с учетом реалий текущего момента", - сказал Лавров.

Помимо этого, глава МИД РФ заявил, что Россия продолжит способствовать укреплению мировой стабильности и вести диалог со всеми заинтересованными сторонами.

"Россия продолжит всемерно способствовать укреплению глобальной и региональной стабильности, поиску коллективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, - сказал он. - Россия открыта для взаимодействия со всеми, кто демонстрирует встречную готовность".

Руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов отметил, что выставка - это начало масштабного проекта.

"Документальная выставка - это только первый шаг в реализации масштабного проекта, который воплощен также в каталоге и интернет-проекте, который завтра появится на информационных ресурсах Федерального архивного агентства. В нем опубликовано 473 документа. В ходе подготовки этого проекта мы в очередной раз получили подтверждение того, что история неизмерима и неисчерпаема и ее все время надо продолжать дальше глубоко изучать. Надеюсь, что наш проект позволит на основе подлинных документов глубже и внимательнее относиться к прошлому, чтобы не повторять ошибок", - добавил он.

На выставке будут впервые представлены уникальные архивные документы, которые объясняют многие события, послужившие импульсом к началу Второй мировой войны. Более 200 экспонатов являются подлинниками секретных сообщений, планов, протоколов, а также фотографии, кинохроника и уникальные музейные предметы. Центральное место здесь занимают материалы Мюнхенской конференции 1938 года, в частности, ее протокольная запись, а также итоговое соглашение, подписанное Гитлером, Муссолини, Чемберленом и Даладье.

Организаторы

В результате встречи лидеров Германии, Великобритании, Франции и Италии в Мюнхене 29-30 сентября 1938 года было подписано соглашение, предусматривающее передачу Судетской области Чехословакии в состав третьего рейха. Договоренность привела к кардинальному изменению баланса сил на европейском континенте в пользу нацистской Германии, к окончательному краху Версальской системы международных отношений и в конечном итоге - к развязыванию Второй мировой войны.

Представляемая выставка - результат большой совместной работы Федерального архивного агентства, Историко-документального департамента МИД России и Российского исторического общества. Экспозиция подготовлена при участии Государственного архива Российской Федерации, Российского государственного военного архива, Российского государственного архива социально-политической истории, Российского государственного архива экономики, Российского государственного архива кинофотодокументов, Архива внешней политики Российской Федерации, Архива Президента Российской Федерации, а также Государственного исторического музея, Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Центра истории российской дипломатической службы МИД России.