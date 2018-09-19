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ФСИН планирует к 2020 году создать исправительные центры во всех регионах РФ

Первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый сообщил, что на данный момент уже созданы 11 центров

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует к 2020 году создать исправительные центры во всех субъектах России. Об этом сообщил в среду первый замдиректора ФСИН Анатолий Рудый на заседании Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества (СПЧ).

"Мы планируем к 2020 году создать их (исправительные центры) во всех субъектах", - сказал он. По его словам, на данный момент уже созданы 11 таких центров.

Новый вид наказаний - принудительные работы - был введен в РФ с 1 января 2017 года. Они назначаются как альтернатива лишению свободы за совершение преступлений небольшой и средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления, совершенного впервые.

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